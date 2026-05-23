Ez már sokkoló, szinte havonta történik vonatgázolás Üllőnél

Alig egy hónapja számoltunk be róla, hogy súlyos vonatbaleset történt Üllőnél. Akkor egy személyautót sodort el a vonat. Most a Haon.hu beszámolója szerint újabb tragédia történt az üllői állomásnál, egy embert ütött el egy szerelvény. A vonatgázolás miatt jelenleg is tart a helyszínelés, az utasoknak pedig komoly fennakadásokkal kell számolniuk.
A vonatgázolás miatt teljesen felborult a menetrend
A MÁV tájékoztatása szerint a Ceglédről 12:48-kor a Nyugati pályaudvarra indult Z50-es vonat Üllő állomáson elütött egy embert. A baleseti helyszínelés miatt a vonatok csak korlátozással közlekedhetnek a ceglédi vonalon. A fennakadások a debreceni vonalat is érintik.
Több járat kimarad vagy rövidebb útvonalon jár
A Nyugati pályaudvarról 13:05-kor Monorra indult S50-es vonat csak Vecsésig közlekedik. A Debrecenbe tartó Cívis InterRégió Vecséstől Monorig minden állomáson megáll.
Több Monor és Budapest között közlekedő járatot teljesen töröltek.
A MÁV szerint a délutáni órákban is hosszabb menetidőre kell számítani, és arra kérte az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről.
A MÁV oldalán közzétett forgalmi változások:
- a Keleti pályaudvarról 7:25-kor a Nyugati pályaudvarra indult Tokaj InterCity (IC 560) csak Kőbánya-Kispestig közlekedik
- a Nyugati pályaudvarról 13:05-kor Monorra indult S50-es vonat (2774) csak Vecsésig közlekedik
- a Nyugati pályaudvarról 13:25-kor Debrecenbe indult Cívis InterRégió (6094) Vecséstől Monorig mindenhol megáll
- a Monorról 13:36-kor a Nyugati pályaudvarra induló S50-es vonat (2785) nem közlekedik
- a Monorról 14:06-kor a Nyugati pályaudvarra induló S50-es vonat (2713) csak Vecséstől közlekedik
- a Ceglédről 13:48-kor a Nyugati pályaudvarra indult Z50-es vonat (2845) Monortól Üllőig mindenhol megáll
- a Monorról 14:36-kor a Nyugati pályaudvarra indult S50-es vonat (2723) csak Kőbánya-Kispestig közlekedik
- a Nyugati pályaudvarról 14:20-kor Debrecenen, Nyíregyházán, Miskolcon át a Keleti pályaudvarra induló Tokaj InterCity (IC 656) csak Kőbánya-Kispesttől közlekedik,
- az utasok a következő, Nyugati pályaudvarról 15:00-kor induló Z50-es vonattal (2826) utazhatnak Kőbánya-Kispestig
- a Nyugati pályaudvarról 14:35-kor Monorra induló S50-es vonat (2726) nem közlekedik
- a Nyugati pályaudvarról 15:05-kor Monorra induló S50-es vonat (2736) nem közlekedik
- a Nyugati pályaudvarról 15:35-kor Monorra induló S50-es vonat (2746) csak Kőbánya-Kispesttől közlekedik
- a Monorról 16:06-kor a Nyugati pályaudvarra induló S50-es vonat nem közlekedik, ezért a Ceglédről 15:48-kor a Nyugati pályaudvarra induló Z50-es vonat (2823) mindenhol megáll.