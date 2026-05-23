Ez már sokkoló, szinte havonta történik vonatgázolás Üllőnél

Alig egy hónapja számoltunk be róla, hogy súlyos vonatbaleset történt Üllőnél. Akkor egy személyautót sodort el a vonat. Most a Haon.hu beszámolója szerint újabb tragédia történt az üllői állomásnál, egy embert ütött el egy szerelvény. A vonatgázolás miatt jelenleg is tart a helyszínelés, az utasoknak pedig komoly fennakadásokkal kell számolniuk.

Újabb súlyos vonatgázolás Üllőnél

A vonatgázolás miatt teljesen felborult a menetrend

A MÁV tájékoztatása szerint a Ceglédről 12:48-kor a Nyugati pályaudvarra indult Z50-es vonat Üllő állomáson elütött egy embert. A baleseti helyszínelés miatt a vonatok csak korlátozással közlekedhetnek a ceglédi vonalon. A fennakadások a debreceni vonalat is érintik.

Több járat kimarad vagy rövidebb útvonalon jár

A Nyugati pályaudvarról 13:05-kor Monorra indult S50-es vonat csak Vecsésig közlekedik. A Debrecenbe tartó Cívis InterRégió Vecséstől Monorig minden állomáson megáll.

Több Monor és Budapest között közlekedő járatot teljesen töröltek.

A MÁV szerint a délutáni órákban is hosszabb menetidőre kell számítani, és arra kérte az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről.

A MÁV oldalán közzétett forgalmi változások: