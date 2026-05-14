Vonatkisiklás bénította meg a Nyugati pályaudvar forgalmát

Vonatkisiklás okozott jelentős forgalmi zavarokat a Nyugati pályaudvaron, miután a hajnali órákban egy emeletes KISS motorvonat kisiklott állomási mozgás közben az egyik váltónál. A baleset következtében három vágányon leállt a közlekedés, emiatt a ceglédi és lajosmizsei vasútvonalon is változásokra kell számítani. A MÁV Csoport tájékoztatása szerint a szerelvényen a baleset idején nem tartózkodtak utasok, személyi sérülés nem történt. Az elsődleges információk alapján a kisiklást emberi mulasztás és váltóállítási hiba okozhatta.

A pályaudvaron mulasztás miatt történhetett a vonatkisiklás

A vonatkisiklás miatt több elővárosi járat rövidebb útvonalon közlekedik

A vonatkisiklás következményeként a lajosmizsei S21-es és a monori S50-es járatok csak Kőbánya-Kispest állomásig közlekednek, illetve onnan indulnak vissza. Emellett több elővárosi vonat esetében kisebb késésekre és módosított menetrendre kell készülni.

A fennakadások enyhítése érdekében a Cívis InterRégiók, valamint a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló InterCityk Kőbánya alsó állomáson is megállnak.

A közlekedési nehézségek miatt a Budapesti Közlekedési Központ az M3-as metróvonalon elfogadja a vasúti jegyeket a korlátozások végéig.

A reggeli órákban több járat is kimaradt, köztük a Nyugati pályaudvarról Szolnokra induló Z50-es vonat, valamint a Lajosmizséről Budapestre közlekedő egyik S21-es szerelvény. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a műszaki hiba elhárításán és a forgalom teljes helyreállításán.

