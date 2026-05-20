Nyújtófával fenyegette és szexuálisan zaklatta egy nagymama az unokáját

Saját 10 éves unokáját bántalmazta szexuálisan egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei nő, aki ellen a főügyészség minősített szexuális erőszak miatt emelt vádat. A kisfiú gyermekotthonban élt, ahonnan rendszeresen megszökött a nagyszülei borsodi házába, a vádirat szerint azonban a nagymama pont ezeket az alkalmakat használta fel arra, hogy kegyetlenül zaklassa a gyermeket. A szörnyű eset 2024 májusában történt, amikor a vádlott egy ágyban aludt a sértettel, és szexuális cselekményre kényszerítette. Bár a fiú kétségbeesetten tiltakozott a zaklatás ellen, a nő megfenyegette, hogy ha ellenáll, egy nyújtófával fogja megverni – írta az Ügyészség.hu

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Nyújtófával fenyegetve zaklatta unokáját a borsodi nagymama

A szörnyű éjszaka folyamán a nő kétszer is szexuálisan bántalmazta a kisfiút, míg végül a gyermek nagyapja tetten nem érte. A férfi azonnal értesítette a hatóságokat, és a rendőrök kiérkezéséig maga tartotta vissza a nőt, miközben az egyenruhások később visszavitték a gyermeket a nevelőotthonba. Kiderült az is, hogy nem ez volt az első eset: a vádlott pár nappal korábban szintén erőszakot követett el a fiú sérelmére, akit akkor is fizikai bántalmazással félemlített meg.

Bár a nő büntetlen előéletű, a főügyészség a tettei súlya miatt letöltendő fegyházbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott, azzal a kitétellel, hogy feltételes szabadságra sem bocsátható. Emellett a vádhatóság azt is kezdeményezte, hogy véglegesen tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúak közelébe kerülhetne.

