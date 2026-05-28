„Kinyírlak!” – életveszélyes kijelentések miatt vonul börtönbe egy idős ajkai lakos

A jogerős bírósági tényállás szerint a konfliktus egy ajkai társasház földszinti folyosóján bontakozott ki, ahol a sértett és a zaklató vádlott egymás mellett éltek. A 69 éves férfi eddig tisztázatlan okokból, ám aggasztó rendszerességgel választotta az agresszió útját és csaknem másfél évvel ezelőtt, 2025 januárjának közepétől kezdődően két héten át mindennap, menetrendszerűen délelőtt 9 óra magasságában trágár és becsmérlő kifejezéseket ordított át a szomszédos lakásba. A szóbeli inzultusok hamarosan súlyos, életellenes fenyegetésekké fajultak, a vádlott ugyanis olyan kijelentésekkel próbálta megtörni szomszédja lelki nyugalmát, mint az „Itt döglesz meg!”, a „Megfizetsz!”, vagy a „Kinyírlak!” – írta a Veol.hu.

A zaklató megkapja a méltó büntetését

Rács mögé kerül az agresszív ajkai zaklató

A megfélemlítési szándék 2025. február 2-án érte el a csúcspontját, amikor a vádlott saját lakásában megszólalt a riasztóberendezés. A férfi ettől teljesen elveszítette az önkontrollját, dühkitörését pedig ismételten a szomszédjára zúdította. A szokásos életveszélyes fenyegetőzések után visszavonult az otthonába, majd néhány perccel később egy vödör vizet öntött le a közös használatú lépcsőházban, miközben gúnyosan azt harsogta:

Most takaríthatsz!

A folyamatos lelki terror és a kiszámíthatatlan viselkedés olyan mély félelmet keltett a sértettben, hogy kénytelen volt a hatóságokhoz fordulni és büntetőfeljelentést tenni.

Az ügyben elsőfokon eljáró Ajkai Járásbíróság megállapította a vádlott bűnösségét és zaklatás vétsége miatt 45 nap elzárásra ítélte a dühöngő férfit. A vádlott és védője nem nyugodott bele a döntésbe és enyhítésért fellebbezett, így az ügy a Veszprémi Törvényszék elé került. A másodfokú bíróság azonban megalapozottnak és törvényesnek találta az elsőfokú határozatot, így azt teljes egészében helybenhagyta.

Az elzárás letöltése mellett a bíróság a jogerős ítéletben kötelezte a 69 éves elkövetőt a közel 296 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is.

Annak ellenére, hogy a bíróság távoltartást rendelt el a XVII. kerületi társasház lakóit rettegésben tartó férfi ellen egy hasonló ügyben, az illető továbbra is fittyet hány a korlátozásokra. A szomszédok szerint a helyzet változatlan, félelemben élnek a gyereket is célba vevő zaklató gátlástalan viselkedése miatt.