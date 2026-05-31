Zaklatta, követte, hívogatta, majd elvágta a lány torkát Zsolt

Újabb fordulatot vett a 18 éves Alisia meggyilkolásának ügye. A romániai Pelbárthidán, vagyis Párhidán élő lányt a gyanú szerint már korábban is zaklatta a 39 éves B. József Zsolt, aki május 8-án rátámadt a falu külterületén, majd brutális kegyetlenséggel megölte a gyanú szerint. A gyilkos a támadás után elmenekült és megpróbált elbújni, de – ahogy az Origo is megírta – hat órával később elfogták. Most az is felmerült, hogy nem egyedül próbált eltűnni: segítője is lehetett a Bors szerint.
Alisia a helyi farmon töltötte a szakmai gyakorlatát, mert állattenyésztőnek készült. A fiatal lány már évek óta járt oda dolgozni, idén azonban új ember került a gazdaságba: felvették a 39 éves B. József Zsoltot, aki korábban gyilkosság miatt börtönben ült. Alisia édesanyja, Renáta korábban a Borsnak adott exkluzív interjúban beszélt arról, hogy már akkor figyelmeztették a vezetőséget: szerintük nem lett volna szabad egy büntetett előéletű férfit egy diáklánnyal egy helyen dolgoztatni.
Nagyon nem örültünk, amikor Zsoltot alkalmazni kezdte a farm vezetője"
– kezdte Renáta.
A vezetőt már nagyon régóta ismerjük, ő az egyik gyermekünk keresztapja, így azt gondoltuk, hogy ott jó helyen lesz Alisia. Szóvá is tettük, hogy alkalmazásba vette a férfit, de ő állította, hogy korábban is jogtalanul ítélték el, ugyanis nem ölt…"
Zaklatta, követte, elvágta a torkát
A vezetőség azonban ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna: Zsolt szinte azonnal felfigyelt Alisiára.
A tragédia előtti napokban is zaklatta a lányomat, sajnos mi erről csak utána értesültünk. Követte őt, és hívogatta is, amíg le nem tiltotta a számát."
A gyilkosság napján Zsolt ismét Alisia közelébe férkőzött. A lány a kecskékkel indult ki a falu határába, a férfi pedig biciklivel követte. Ott támadt rá, majd egy késsel megölte. Alisia édesanyja ekkor még semmit sem tudott arról, milyen borzalom történt a lányával.
Én mentem a farmra, mert Alisia kért tőlem egy cipőt és egy zoknit, mert beázott neki az előző. Oda tartottam, de az utat elállta egy autó. Ekkor láttam meg, hogy a repcében áll két férfi. Majd amikor visszatekintettem rájuk, akkor már csak az egyikük volt ott, de ekkor ez még nem érdekelt. Amikor megálltam, akkor kiderült, hogy a farm vezetője az. Furcsán, idegesen viselkedett, Alisiát kereste"
Renáta ekkor vette észre az út szélén hagyott biciklit. Amikor közelebb ment, a kosárban megtalálta Alisia mobiltelefonját is. Abban a pillanatban már érezte, hogy nem egyszerű késésről van szó: valami nagy baj történhetett a lányával.
Mindenhol kerestem a lányt, elmentem a farmra is, majd vissza, a helyszínre. Ekkor láttam meg, hogy a farm vezetője elvitte a biciklit, amiről kiderült, hogy Zsolté. Végül hoztak egy hőkamerás drónt, így találtuk meg a repcében a lányom holttestét. Aztán pedig a repce másik felébe Zsoltot. Ekkor raktam össze! A két férfi, akit én akkor láttam, az a farm vezetője lehetett és Zsolt. Elbújtathatta Alisia gyilkosát! A farm vezetője azóta se áll szóba velünk és még csak részvétet sem nyilvánított. Igazságot akarunk, azt akarjuk, hogy bűnhődjenek meg a vétkesek, amiért ezt tették a lányunkkal és velünk"
– zárta szavait a gyászoló édesanya.
Letartóztatták a férfit, a farmon pedig mindenkit kihallgattak a nyomozók. Mint kiderült, közülük többen is egymásnak ellentmondó vallomást tettek.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.