Két gyalogost, köztük egy gyereket ütött el a zebrán az autós Kecskeméten

Baleset történt a hétfő reggeli csúcsban Bács-Kiskun vármegyeszékhelyén. Egy 12 éves gyereket és egy nőt gázoltak el a zebrán.
Két gyalogost – egy 12 éves gyermeket és egy 53 éves asszonyt – ütött el egy sofőr hétfő reggel a zebrán Kecskeméten, a Küküllő utcában – értesült a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől a Baon.hu.
Nem adott elsőbbséget a zebrán
A Bács-Kiskun vármegyei hírportál információi szerint mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, a fiút és a nőt is kórházba szállították.
Úgy tudni, az autó vezetője nem adott elsőbbséget a gyalogosoknak a kijelölt átkelőhelyen, ezért történhetett a baleset, amelynek pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
