Két gyalogost, köztük egy gyereket ütött el a zebrán az autós Kecskeméten

Két gyalogost – egy 12 éves gyermeket és egy 53 éves asszonyt – ütött el egy sofőr hétfő reggel a zebrán Kecskeméten, a Küküllő utcában – értesült a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől a Baon.hu.

Egy gyermeket és egy nőt ütöttek el a zebrán Kecskeméten

Fotó: illusztráció/Getty Images

Nem adott elsőbbséget a zebrán

A Bács-Kiskun vármegyei hírportál információi szerint mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, a fiút és a nőt is kórházba szállították.

Úgy tudni, az autó vezetője nem adott elsőbbséget a gyalogosoknak a kijelölt átkelőhelyen, ezért történhetett a baleset, amelynek pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

