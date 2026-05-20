A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján a Nool.hu számolt be egy olyan esetről, amely tökéletesen megmutatja, milyen csapdák leselkednek a gyanútlan netezőkre. A gyanú szerint egy profi módon szerveződött banda vadászott magányos, középkorú férfiakra, hogy kifosszák őket. A rendőrség végül lecsapott a zsarolás elkövetőire.

Forró üzenetekkel indult, zsarolás lett belőle

A történet 2024 novemberében kezdődött, amikor a veszprémi férfi regisztrált egy internetes társkeresőre. Hamarosan rámosolygott a szerencse – legalábbis ő így hitte. Megismerkedett egy csinos, fiatal nővel, akivel a beszélgetés villámgyorsan izzó flörtté, majd intim, bizalmas csevegéssé alakult.

A férfi annyira hitt a kibontakozó románcban, hogy a pikáns üzenetváltások mellett még csaknem 100 ezer forintot is átutalt a nőnek. A kapcsolat azonban hirtelen megszakadt, a bombázó felszívódott. A férfi ekkor még nem sejtette, hogy a feketeleves csak ezután következik.

„Kiskorút rontottál meg” – közölte a rejtélyes idegen

2025 szeptemberében a semmiből felbukkant egy ismeretlen férfi, és olyan állítással sokkolta az áldozatot, amitől megfagyott benne a vér. Közölte vele, hogy az intim képcserék idején a nő még kiskorú volt.

A banda ezután 800 ezer forintot követelt tőle, és azzal fenyegették, ha nem fizet feljelentik és lejáratják a nyilvánosság előtt.

A halálra rémült, sarokba szorított áldozat a szégyen miatt nem mert a rendőrséghez fordulni, így inkább fizetett. A bűnözők pontosan erre a bénító félelemre építettek.

Újra próbálkozott a gátlástalan csábító

Az eset legbizarrabb fordulata, hogy a nő később újra megjelent a férfi életében, a naiv áldozat pedig, – akit teljesen elvakítottak az érzelmei – a korábbi fenyegetések ellenére ismét belement az intim üzenetváltásokba.

A banda ekkor vérszemet kapott, és újabb 500 ezer forintot akart legombolni róla.

Amikor a férfi nemet mondott, elővették a legfélelmetesebb fegyvert: azzal ijesztgették, hogy gyermekmegrontóként fogják feltüntetni a hatóságok előtt.