A szülők rémálma ez a férfi: 13 éves kislányt vett célba

Egy fiatal férfi 2025 júniusában álprofil mögé bújva környékezett meg egy Baja környéki lányt az egyik közösségi oldalon. Miután levelezni kezdtek és fény derült a gyermek korára, a férfi visszaélt a helyzettel és később ezzel a bizalmas kapcsolattal kezdte el zsarolni a mindössze 13 éves áldozatát – írta a Baon.hu.
Fenyegetéssel követelt pénzt a zsaroló
A férfi a beszélgetéseik során előbb arcot, majd egész alakos – ruhás és meztelen – fotókat kért a lánytól, amiket meg is kapott. Később a kiskorú a férfi kérésére önmagát szeméremsértő módon ábrázoló, szexuális tartalmú videókat is készített és továbbított neki.
Amikor a kislány megpróbált véget vetni a kapcsolatnak, a férfi agresszívvá vált és gyalázni kezdte őt. Azzal fenyegetőzött, hogy a lány felvételeit másoknak is eladja, majd 20 ezer forintot követelt tőle. Egyértelművé tette:
ha estig nem kapja meg a pénzt, közzéteszi a kompromittáló anyagokat az interneten, vagyis az áldozatát módszeresen zsarolni kezdte.
Bár a férfi azzal hitegette a lányt, hogy a hatóságok sosem fogják azonosítani, az áldozat az édesanyjával együtt a rendőrséghez fordult. Az elkövető még ekkor is megpróbálta megfélemlíteni és lebeszélni őt a feljelentésről, de nem járt sikerrel.
Súlyos büntetésre számíthat
Az ügyészség gyermekpornográfia, valamint zsarolás és kényszerítés kísérlete miatt börtönbüntetést indítványozott. Emellett a férfit véglegesen eltilthatják minden olyan foglalkozástól, amely során 18 év alatti fiatalokkal kerülne kapcsolatba. Az ügyben a Bajai Járásbíróság hoz majd döntést.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
