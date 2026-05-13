A szülők rémálma ez a férfi: 13 éves kislányt vett célba

A Bajai Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki súlyos bűncselekményeket elkövetve egy gyermeket próbált megfélemlíteni. Az elkövető nemcsak kényszerítette áldozatát, hanem módszeresen is zsarolta őt, miközben minden eszközzel igyekezett megakadályozni, hogy a rendőrség tudomást szerezzen a történtekről.
Egy fiatal férfi 2025 júniusában álprofil mögé bújva környékezett meg egy Baja környéki lányt az egyik közösségi oldalon. Miután levelezni kezdtek és fény derült a gyermek korára, a férfi visszaélt a helyzettel és később ezzel a bizalmas kapcsolattal kezdte el zsarolni a mindössze 13 éves áldozatát – írta a Baon.hu.

Pornográf képekkel és videókkal zsarolta a kislányt
Fenyegetéssel követelt pénzt a zsaroló

A férfi a beszélgetéseik során előbb arcot, majd egész alakos – ruhás és meztelen – fotókat kért a lánytól, amiket meg is kapott. Később a kiskorú a férfi kérésére önmagát szeméremsértő módon ábrázoló, szexuális tartalmú videókat is készített és továbbított neki.

Amikor a kislány megpróbált véget vetni a kapcsolatnak, a férfi agresszívvá vált és gyalázni kezdte őt. Azzal fenyegetőzött, hogy a lány felvételeit másoknak is eladja, majd 20 ezer forintot követelt tőle. Egyértelművé tette: 

ha estig nem kapja meg a pénzt, közzéteszi a kompromittáló anyagokat az interneten, vagyis az áldozatát módszeresen zsarolni kezdte.

Bár a férfi azzal hitegette a lányt, hogy a hatóságok sosem fogják azonosítani, az áldozat az édesanyjával együtt a rendőrséghez fordult. Az elkövető még ekkor is megpróbálta megfélemlíteni és lebeszélni őt a feljelentésről, de nem járt sikerrel.

Súlyos büntetésre számíthat

Az ügyészség gyermekpornográfia, valamint zsarolás és kényszerítés kísérlete miatt börtönbüntetést indítványozott. Emellett a férfit véglegesen eltilthatják minden olyan foglalkozástól, amely során 18 év alatti fiatalokkal kerülne kapcsolatba. Az ügyben a Bajai Járásbíróság hoz majd döntést.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, két budai elitiskolát is megrázott az a szexbotrány, amelyben egy matematikatanár obszcén ajánlatokért cserébe az érettségi feladatsorok kiszivárogtatását ígérte végzős diáklányoknak.

 

