Hirtelen zuhanni kezdett egy repülő, a plafonnak csapódtak az utasok

A Cathay Pacific nevű légitársaság beszámolója szerint egészségügyi szakemberek várták az Airbus A350-900-as gép utasait, amint a repülő helyi idő szerint hétfő reggel 6:45-kor leszállt a hongkongi nemzetközi repülőtéren. A hírt megerősítették, a levegőben történt incidens során, amikor a gép zuhanni kezdett, négy utas és a személyzet hat tagja is megsérült. Közülük nyolcan kórházi ellátásra szorulnak. A CX156-os járat május 24-én erős turbulenciába került a People.com cikke szerint.

2026. május 24-én vasárnap egy Hong Kongba tartó járaton erős turbulencia miatt

Az egyik utas a South China Morning Postnak azt mondta, olyan érzés volt, mintha „egy zuhanótoronyban esnének lefelé”, míg egy másik utas, Nicholas Stevenson üzletember az Australian Broadcasting Corporationnek (ABC) arról beszélt, hogy a „gép egyszerűen zuhanni kezdett”, azt hitte, „lezuhannak”. Éppen akkor kerültek turbulenciába, amikor a személyzet megkezdte a reggeli felszolgálását. A légiutas-kísérők kerültek a legnehezebb helyzetbe, hiszen ők a folyosón álltak a felszolgálókocsikkal.

Repültek a telefonok, a plafonra fröccsent a kávé, mindenhova jutott az ételből. Az emberek sikoltoztak, sokan pánikba estek”

– tette hozzá.

Az üzletember szerint nem volt előzetes figyelmeztetés, és a biztonsági öv bekapcsolását kérő jelzés sem világított, a gép pedig egymás után kétszer is nagyot süllyedt.

Az első mindenkit teljesen váratlanul ért, aztán nagyjából 15 vagy 20 másodperccel később újra megtörtént. Azok, akik addigra éppen vissza tudtak ülni a helyükre, vagy meg tudtak kapaszkodni valamiben, megint felrepültek. Aki nem volt bekötve, az a plafonnak csapódott”

– mondta.

Az utasok csak akkor fogták fel igazán, mennyire komoly a helyzet, amikor elhangzott a kérdés: van-e orvos a fedélzeten. A járaton négy orvos volt, ők mind segítettek a sérülteknek, a gép hátsó részében látták el a sérülteket. A gép tovább repült Hongkong felé. A vállalkozó felidézte, hogy a pilóta azt mondta,

valamilyen zivatar- vagy villámcellába kerülhettek, és csak az utolsó pillanatban vették észre a radaron, mert sötét volt.

A hongkongi repülőtéri hatóság a South China Morning Posttal azt közölte, hogy helyi idő szerint nagyjából reggel 6 órakor kaptak jelentést a járatról, és azonnal készenlétbe helyezték a tűzoltókat és a mentőket.