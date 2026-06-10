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Támadás érte a legnagyobb magyar ingatlanközvetítő céget, rengeteg ügyfél adatát lophatták el

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Adatvédelmi incidens történt az Otthon Centrum franchise hálózatához tartozó Benefit Line Kft. XI. kerületi, Bicskei utcai irodájában. A június 4-én észlelt adathalász támadás során a bűnözők hozzáférhettek az iroda ügyfeleinek dokumentumaihoz és a személyes adatokhoz.
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Személyes és pénzügyi adatok tömege kerülhetett illetéktelen kezekbe, miután adathalász támadás érte az Otthon Centrum franchise hálózatához tartozó Benefit Line Kft. XI. kerületi, Bicskei utcai ingatlanirodáját – számolt be a Blikk.hu. A június 4-én felfedezett incidens során a támadók hozzáférést szereztek egy munkatárs levelezéséhez, valamint a saját és a vele megosztott OneDrive-fiókhoz is. Mivel ezen a felhőalapú tárhelyen az iroda ügyfeleinek adatait őrizték, megalapozott a gyanú, hogy a személyes adatok kiszivárogtak. 

Az adathalász visszaélések elkerülése érdekében az ingatlanközvetítő hálózat fokozott óvatosságra inti ügyfeleit
Az adathalász visszaélések elkerülése érdekében az ingatlanközvetítő hálózat fokozott óvatosságra inti ügyfeleit
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Adathalász támadás érte az Otthon Centrum egyik irodáját

Sajtóinformációk szerint a cég közleményéből kiderül, hogy az érintett dokumentumok az ingatlanközvetítői tevékenységhez kapcsolódó adásvételek, megbízások és tranzakciók hivatalos iratait foglalhatják magukban.

A jogosulatlan hozzáférés rendkívül érzékeny információkat érint, így a támadók megszerezhették az ügyfelek személyazonossági és azonosító adatait, például neveket, születési adatokat, személyi számokat, valamint a személyi igazolványok és útlevelek másolatait. Emellett az elérhetőségek, így a lakcímek, e-mail-címek és telefonszámok, valamint az ingatlantranzakciókhoz kapcsolódó gazdasági és pénzügyi adatok, köztük a bankszámlaszámok is veszélybe kerültek. 

Emiatt komoly a kockázata annak, hogy a megszerzett információkkal a jövőben harmadik felek visszaélnek, és azokat célzott adathalászatra, személyazonosság-lopásra vagy egyéb online csalásokra használják fel. Az Otthon Centrum tájékoztatása szerint a bejelentést követően haladéktalanul megtették a szükséges elhárító intézkedéseket. 

Jelenleg külső és belső informatikai, valamint jogi szakértők bevonásával zajlik a részletes vizsgálat, amely az érintett adatok pontos köre mellett azt is igyekszik feltárni, hogy a támadás a partner belső hálózatán kívül érinthetett-e más rendszereket vagy szereplőket. 

A vállalat hangsúlyozta, hogy a jelenlegi információk alapján a központi rendszer biztonságban van, az Otthon Centrum Franchise Hálózat belső informatikai és nyilvántartó felülete nem kompromittálódott. A cég a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően már megtette a bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé, és megkezdte az érintett ügyfelek közvetlen tájékoztatását is.

A kockázatok minimalizálása érdekében az ingatlanközvetítő hálózat fokozott óvatosságra inti az ügyfeleit, és azt javasolja, hogy mindenki kiemelt körültekintéssel kezelje a gyanús e-maileket, hívásokat vagy üzeneteket, amelyek személyes vagy pénzügyi adatokat kérnek, és véletlenül se kattintsanak ismeretlen linkekre. 

Emellett kiemelten fontos a bankszámlák rendszeres ellenőrzése, a pénzügyi tranzakciók nyomon követése, valamint a számlavezető bankkal való egyeztetés a szükséges biztonsági lépésekről, például a fokozott monitoring beállításáról vagy akár a bankszámlaszám megváltoztatásáról. 

Bármilyen szokatlan aktivitás vagy gyanú esetén azonnal értesíteni kell a pénzintézetet és a hatóságokat, szükség esetén pedig kérni kell az érintett okmányok cseréjét. Az Otthon Centrum külön kéri azokat az ügyfeleket, akik a Benefit Line Kft. közreműködésével adásvételi ügyletben vettek részt, hogy a biztonság fokozása érdekében saját maguk is értesítsék a tranzakcióban érintett további szereplőket, például családtagjaikat vagy a társtulajdonosokat.

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Súlyos hekkertámadás érte a Mediaworks Hungary Zrt.-t április 30-án. A cég közlése szerint az ellopott adatok egy része már a darkweben is megjelent, a vizsgálat még folyamatban van. 

 

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