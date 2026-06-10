Támadás érte a legnagyobb magyar ingatlanközvetítő céget, rengeteg ügyfél adatát lophatták el

Személyes és pénzügyi adatok tömege kerülhetett illetéktelen kezekbe, miután adathalász támadás érte az Otthon Centrum franchise hálózatához tartozó Benefit Line Kft. XI. kerületi, Bicskei utcai ingatlanirodáját – számolt be a Blikk.hu. A június 4-én felfedezett incidens során a támadók hozzáférést szereztek egy munkatárs levelezéséhez, valamint a saját és a vele megosztott OneDrive-fiókhoz is. Mivel ezen a felhőalapú tárhelyen az iroda ügyfeleinek adatait őrizték, megalapozott a gyanú, hogy a személyes adatok kiszivárogtak.

Az adathalász visszaélések elkerülése érdekében az ingatlanközvetítő hálózat fokozott óvatosságra inti ügyfeleit

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Adathalász támadás érte az Otthon Centrum egyik irodáját

Sajtóinformációk szerint a cég közleményéből kiderül, hogy az érintett dokumentumok az ingatlanközvetítői tevékenységhez kapcsolódó adásvételek, megbízások és tranzakciók hivatalos iratait foglalhatják magukban.

A jogosulatlan hozzáférés rendkívül érzékeny információkat érint, így a támadók megszerezhették az ügyfelek személyazonossági és azonosító adatait, például neveket, születési adatokat, személyi számokat, valamint a személyi igazolványok és útlevelek másolatait. Emellett az elérhetőségek, így a lakcímek, e-mail-címek és telefonszámok, valamint az ingatlantranzakciókhoz kapcsolódó gazdasági és pénzügyi adatok, köztük a bankszámlaszámok is veszélybe kerültek.

Emiatt komoly a kockázata annak, hogy a megszerzett információkkal a jövőben harmadik felek visszaélnek, és azokat célzott adathalászatra, személyazonosság-lopásra vagy egyéb online csalásokra használják fel. Az Otthon Centrum tájékoztatása szerint a bejelentést követően haladéktalanul megtették a szükséges elhárító intézkedéseket.

Jelenleg külső és belső informatikai, valamint jogi szakértők bevonásával zajlik a részletes vizsgálat, amely az érintett adatok pontos köre mellett azt is igyekszik feltárni, hogy a támadás a partner belső hálózatán kívül érinthetett-e más rendszereket vagy szereplőket.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a jelenlegi információk alapján a központi rendszer biztonságban van, az Otthon Centrum Franchise Hálózat belső informatikai és nyilvántartó felülete nem kompromittálódott. A cég a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően már megtette a bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé, és megkezdte az érintett ügyfelek közvetlen tájékoztatását is.

A kockázatok minimalizálása érdekében az ingatlanközvetítő hálózat fokozott óvatosságra inti az ügyfeleit, és azt javasolja, hogy mindenki kiemelt körültekintéssel kezelje a gyanús e-maileket, hívásokat vagy üzeneteket, amelyek személyes vagy pénzügyi adatokat kérnek, és véletlenül se kattintsanak ismeretlen linkekre.

Emellett kiemelten fontos a bankszámlák rendszeres ellenőrzése, a pénzügyi tranzakciók nyomon követése, valamint a számlavezető bankkal való egyeztetés a szükséges biztonsági lépésekről, például a fokozott monitoring beállításáról vagy akár a bankszámlaszám megváltoztatásáról.

Bármilyen szokatlan aktivitás vagy gyanú esetén azonnal értesíteni kell a pénzintézetet és a hatóságokat, szükség esetén pedig kérni kell az érintett okmányok cseréjét. Az Otthon Centrum külön kéri azokat az ügyfeleket, akik a Benefit Line Kft. közreműködésével adásvételi ügyletben vettek részt, hogy a biztonság fokozása érdekében saját maguk is értesítsék a tranzakcióban érintett további szereplőket, például családtagjaikat vagy a társtulajdonosokat.

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