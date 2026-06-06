Döbbenetes dolgot állított az adóhatóság munkatársairól egy 73 éves férfi – rosszul tette

A Beol.hu cikke szerint az adóhatóság két munkatársának gyanúba keverése egy életveszélyessé vált, kétszintes gyomaendrődi épület bontásával kezdődött. Mivel az ingatlan tulajdonosa a hatóságok felszólítása ellenére sem hajtotta végre a munkát, végül kényszerbontást rendeltek el. A munkálatokkal megbízott cég nekilátott a feladatnak, és lebontotta a veszélyes házat.

Lebontatták az életveszélyes házát, súlyos bűncselekményekkel vádolta meg az adóhatóság két munkatársát

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A hivatalos dokumentumok szerint a kivitelező több mint 1,8 tonna építési törmeléket, 4,7 tonna mérgező azbesztet tartalmazó anyagot, valamint 2,1 tonna egyéb veszélyes hulladékot szállított el a telekről. A cég minden szükséges igazolást bemutatott, a helyszíni szemlét tartó hatósági szakemberek pedig megerősítették: a bontás szabályosan és maradéktalanul megtörtént.

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A bontás és a speciális hulladékkezelés csillagászati összeget emésztett fel: az idős férfit közel 12 millió forint megfizetésére kötelezték. A bélmegyeri nyugdíjas ekkor radikális lépésre szánta el magát.

Fellebbezésében egészen elképesztő összeesküvés-elmélettel állt elő:

azt állította, hogy a veszélyes hulladékot valójában el sem szállították, hanem egyszerűen elásták a telken.

A férfi itt nem állt meg, egyenesen azt állította, hogy az adóhatóság két ügyintézője asszisztált a csaláshoz, szándékosan szemet hunytak a szabálytalanságok felett, és úgy fogadták el a papírokat, hogy nem ellenőrizték megfelelően a helyszínt.

Vádlottak padjára került a nyugdíjas

A rendőrségi nyomozás azonban gyorsan kiderítette, hogy a férfi állításai teljesen alaptalanok, a vádakból egyetlen szó sem igaz.

A Békéscsabai Járási Ügyészség szerint a 73 éves férfi valótlanul vádolta meg a két köztisztviselőt olyan súlyos bűncselekményekkel, mint a környezetkárosítás vagy a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése.

A bosszúálló nyugdíjas ellen így most két rendbeli hamis vád bűntette miatt emeltek vádat. Az ügyészség a büntetlen előéletű idős férfival szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak.

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Két férfi Budapesten, az M3-as metrón utazva pécézett ki magának három utast, majd elmenekültek, amikor az áldozatok hívták a rendőrséget. Most mindkét gyanúsított rendőrkézen van, a lakásukon is kutatást tartottak.

