Már azt hihette, hogy sikerült eltűnnie a hatóságok elől, amikor váratlanul megjelentek a rendőrök a rejtekhelyén. A villámgyors akció során elfogták azt a 35 éves nyíregyházi férfit, aki egy börtönőrt és annak családját is megfenyegette – tette közzé a Nemzeti Védelmi Szolgálat.

Villámgyors rendőrségi akció, pislogni sem volt ideje a vádlottnak Fotó: Nemzeti Védelmi Szolgálat/Facebook

Akció során fogták el a börtönőrt fenyegető férfit

A férfi ellen a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság rendelt el körözést 2026. április 15-én hivatalos személy elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt.

A nyomozás szerint a férfi egy büntetés-végrehajtási dolgozót és annak családját fenyegette meg, ezért az ügy kiemelt figyelmet kapott.

A körözött férfi idén márciusban szabadult, de nem sokkal később ismét a hatóságok látókörébe került.

Két zárkatársát is brutálisan bántalmazta

A fenyegetés mellett más erőszakos cselekmények miatt is ismert volt a hatóságok előtt.

A gyanú szerint két korábbi zárkatársát is bántalmazta.

Az egyik sértett arccsonttörést szenvedett, amely nyolc napon túl gyógyuló sérülésnek minősült.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelten kezeli azokat az ügyeket, amikor hivatalos személy ellen követnek el erőszakos bűncselekményt, és az elkövető ismeretlen helyen bujkál.

A szolgálat munkatársai a rendelkezésükre álló információk alapján beazonosították a férfi tartózkodási helyét, ezután megkezdődött az elfogás megszervezése.

Bökönyben csaptak le rá a rendőrök

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Jonatán Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai június 5-én jelentek meg a bökönyi helyszínen. A rendőrök gyorsan és határozottan hajtották végre az elfogást. A körözött férfi nem tudott ellenállni, a rendőrök elfogták és bevitték a kapitányságra kihallgatásra. Az akcióval véget ért a férfi bujkálása, a továbbiakban a hatóságok előtt kell felelnie a terhére rótt bűncselekmények miatt.