Felkavaró új részletek a rendőröknek hajtó budapesti ámokfutó ügyében

Két motoros rendőr sérült meg, egy szolgálati autó pedig megrongálódott, miután egy menekülő autósnak próbálták útját állni Budapesten – közölte a Tv2 Tények. A rendőrök június 10-én délelőtt az Andrássy úton akartak intézkedni egy sofőrrel szemben, aki szabálytalanul használta a buszsávot. Az ámokfutó azonban nem tett eleget a rendőri jelzésnek, hanem továbbhajtott, és menekülés közben több közlekedési szabályt is megszegett.

Az ámokfutó autós végül egy zsákutcában akadt fenn a rendőri intézkedés során

Forrás: Tények videó

Két motoros rendőrt is elsodort az ámokfutó

Az üldözés több kerületen át tartott. A sofőr a Lánchídon is áthaladt, majd az I. kerületben egy zsákutcába hajtott, ahol végül megszűnt a menekülés lehetősége. A rendőrök ekkor körbezárták a járművet, a férfi azonban tolatni kezdett.

A manőver során két motoros rendőrt elsodort, majd nekicsapódott egy rendőrautónak is. Az ütközés következtében a jármű jelentősen megrongálódott, a hátsó lökhárító összetört, a csomagtér pedig eldeformálódott.

A helyszínen tartózkodó szemtanúk szerint a rendőrök már szorosan a menekülő jármű mögött haladtak, így a sofőrnek gyakorlatilag nem maradt esélye a továbbhaladásra. A férfit végül a rendőrök elfogták és bilincsben vezették el.

A mentők két sérült férfit láttak el. Egy rendőr és a menekülő autó vezetője könnyebb sérüléseket, zúzódásokat és horzsolásokat szenvedett. Mindkettőjüket kórházba szállították további vizsgálatokra.

Az ügy körülményeit a rendőrség vizsgálja, az ámokfutó ellen várhatóan eljárás indul.