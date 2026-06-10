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Felkavaró új részletek a rendőröknek hajtó budapesti ámokfutó ügyében

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motoros

Felkavaró új részletek a rendőröknek hajtó budapesti ámokfutó ügyében

1 órája
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Két motoros rendőr sérült meg, egy szolgálati autó pedig megrongálódott, miután egy menekülő sofőrnek próbálták útját állni Budapesten. Az ámokfutó az Andrássy úton kezdte meg menekülését, majd több közlekedési szabályt megszegve az I. kerületig hajtott, ahol végül elfogták.
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Két motoros rendőr sérült meg, egy szolgálati autó pedig megrongálódott, miután egy menekülő autósnak próbálták útját állni Budapesten – közölte a Tv2 Tények. A rendőrök június 10-én délelőtt az Andrássy úton akartak intézkedni egy sofőrrel szemben, aki szabálytalanul használta a buszsávot. Az ámokfutó azonban nem tett eleget a rendőri jelzésnek, hanem továbbhajtott, és menekülés közben több közlekedési szabályt is megszegett.

Az ámokfutó autós végül egy zsákutcában akadt fenn a rendőri intézkedés során
Az ámokfutó autós végül egy zsákutcában akadt fenn a rendőri intézkedés során
Forrás: Tények videó

Két motoros rendőrt is elsodort az ámokfutó

Az üldözés több kerületen át tartott. A sofőr a Lánchídon is áthaladt, majd az I. kerületben egy zsákutcába hajtott, ahol végül megszűnt a menekülés lehetősége. A rendőrök ekkor körbezárták a járművet, a férfi azonban tolatni kezdett.

A manőver során két motoros rendőrt elsodort, majd nekicsapódott egy rendőrautónak is. Az ütközés következtében a jármű jelentősen megrongálódott, a hátsó lökhárító összetört, a csomagtér pedig eldeformálódott.

A helyszínen tartózkodó szemtanúk szerint a rendőrök már szorosan a menekülő jármű mögött haladtak, így a sofőrnek gyakorlatilag nem maradt esélye a továbbhaladásra. A férfit végül a rendőrök elfogták és bilincsben vezették el.

A mentők két sérült férfit láttak el. Egy rendőr és a menekülő autó vezetője könnyebb sérüléseket, zúzódásokat és horzsolásokat szenvedett. Mindkettőjüket kórházba szállították további vizsgálatokra.

Az ügy körülményeit a rendőrség vizsgálja, az ámokfutó ellen várhatóan eljárás indul. 

 

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