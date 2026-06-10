Kiderült, miért menekült az ámokfutó, aki rendőröket gázolt a belvárosban

Ahogyan már korábban az Origo is beszámolt róla, filmbe illő autós üldözés történt a fővárosban június 10-én délelőtt, miután egy sofőr megpróbált egérutat nyerni az őt igazoltatni akaró rendőrök elől. A hatóság tagjai délelőtt tíz óra negyven perc körül az Andrássy úton figyeltek fel a gépkocsira, amely szabálytalanul közlekedett a buszsávban. Amikor azonban meg akarták állítani az autót, az ámokfutó a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva gázt adott, és eszeveszett menekülésbe kezdett.

Részegen, eltiltás alatt vezetett a rendőrökre támadó ámokfutó

Forrás: Észak-Magyarország (Illusztráció)

Ámokfutó gázolt a budapesti hajsza után

A menekülő autós az Andrássy útról a Lánchídon áthajtva próbálta lerázni az üldözőit, miközben egymás után követte el a súlyos közlekedési jogsértéseket, veszélyeztetve a többi közlekedőt. A hajsza végül az I. kerületi Csónak utcában ért véget tíz óra ötven perc körül, ahol a sofőr teljesen elvesztette az önkontrollt.

Autójával szándékosan nekihajtott az őt feltartóztatni próbáló két motorosrendőrnek, majd hirtelen hátramenetbe kapcsolt, és egy mögötte álló rendőrautónak is nekitolatott.

A rendőrök a helyszínen azonnal körbevették és elfogták a megfékezett sofőrt.

Mint kiderült, a férfinak komoly oka volt a menekülésre, bár ezzel csak még nagyobb bajba sodorta magát: a helyszíni mintavétel során az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ráadásul az adatok ellenőrzésekor az is gyorsan kiderült, hogy a járművezetéstől már korábban eltiltották.

Az elsődleges orvosi és hatósági adatok szerint a motorosrendőrök csodával határos módon nem sérültek meg az ütközés során, a megrongálódott rendőrautóban ülő egyenruhások egyike azonban könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indít a sofőr ellen.