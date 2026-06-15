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Videón, ahogy a rendőrök péppé verik a csepeli ámokfutót

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Nagy autósüldözés volt Csepelen szombat délután. Egy férfi az igazoltató rendőrök elől menekült, ám az ámokfutó útja hamar véget ért és az egyenruhások alaposan elverték a férfit.
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Brutális jelenetsor látott napvilágot Csepelről, ahol szombaton nap közben elfogták a Budapesten száguldozó ámokfutót. A 36 éves férfit közlekedési szabálysértés miatt akarták igazoltatni Csepelen, ám a sofőr gázt adott és veszélyes hajsza kezdődött – adta hírül a Vaol.hu.

A rendőrök Csepelen intették le az ámokfutót, aki azonnal menekülni kezdett
A rendőrök Csepelen intették le az ámokfutót, aki azonnal menekülni kezdett (illusztráció)
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Alaposan ellátták a baját a csepeli ámokfutónak

A menekülő férfi életveszélyes manőverek sorát mutatta be: több jármű elé bevágott, leszorított autósokat, a padkára is felhajtott.

A hajszának akkor lett vége, amikor a férfi egy szűk utcába kanyarodott, ekkor tolatni kezdett és nekiment egy rendőrautónak. Majd a zsaruk kipattantak és először a sofőr ülése felőli ablakon próbálták kirángatni a férfit, majd a másik oldalon. A rendőrök ekkor már ütötték, rúgták a férfit.

A nyomozás során kiderült, hogy a 36 éves sofőrt korábban már eltiltották a járművezetéstől. A gyanú szerint ezúttal ráadásul ittas állapotban ült volán mögé.

A büntetett előéletű férfit hivatalos személy elleni erőszak és más bűncselekmények gyanúja miatt letartóztatták. 

Az elfogás körülményeit is vizsgálják, mivel felmerült, hogy az intézkedés során több rendőr indokolatlan erőszakot alkalmazhatott. A rendőri fellépés jogszerűségét a Központi Nyomozó Főügyészség külön eljárásban ellenőrzi.

 

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