Döbbenetes esetről számolt be hétfőn a Vas vármegyei Sé önkormányzata a hivatalos oldalán – vette észre a Blikk. A bejegyzés szerint a Berzsenyi Dániel utcában egy fehér Suzuki olyan nagy sebességgel hajtott, hogy az úton átkelő óvodásoknak félre kellett ugraniuk, nehogy elgázolja őket. Az ámokfutó sofőr nem várta meg, amíg a gyerekcsoport biztonságosan átér az út túloldalára, hanem közéjük hajtott, amivel komoly veszélybe sodorta őket. Csak pillanatokon múlt, de nem sérült meg senki.

Ámokfutó hajtott óvodások közé Vas vármegyében, keresik a sofőrt (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

A Séi Mesevilág Óvoda egyik óvónője arra kérte az autósokat, hogy a faluban,

különösen azokon az útszakaszokon vezessenek sokkal óvatosabban, ahol gyakran járnak gyerekek, és tartsák be a sebességhatárokat.

Keresik az ámokfutó sofőrt

Nagy Róbert polgármester a bejegyzésben azt írta, már vannak információik az „elkövetőről”, akit a rendőrök igyekeznek minél hamarabb elfogni, és elérni nála, hogy soha többé ne tegyen ilyet.

