Letartóztatták a rendőröket gázoló belvárosi ámokfutót

Amint arról korábban beszámoltunk, a sokkoló eset június 10-én délelőtt kezdődött az Andrássy úton. Egy motoros járőr észrevette, hogy egy autós szabálytalanul, a buszsávban halad, ezért intézkedni akart vele szemben. A sofőr azonban a rendőri jelzést látva gázt adott és elmenekült. Mint később kiderült, azért, mert soha nem volt jogosítványa, és a vezetéstől is el volt tiltva. Ennek ellenére éppen egy, a fővárostól közel 200 kilométerre lévő településre tartott, amikor kiszűrték a forgalomból. A rendőrök azonnal a nyomába eredtek, de az ámokfutó a többszöri felszólítás ellenére sem állt meg.
Rendőrmotorokat tarolt le az ámokfutó
Hosszas, filmbe illő üldözés vette kezdetét Budapest forgalmas belvárosában, amely során az ámokfutó számtalan közlekedési szabályt szegett meg, közvetlenül veszélyeztetve a járókelők és a többi autós életét. A hajsza végül az I. kerületben, egy zsákutcában ért véget. A sarokba szorított sofőr azonban még ekkor sem adta fel.
Hogy megakadályozza az elfogását, hirtelen intenzív tolatásba kezdett, mely során elsodort két rendőrmotort, majd nagy sebességgel nekiütközött egy mögötte álló rendőrautónak.
A rendőrségi jármű első üléseiről két egyenruhásnak az utolsó pillanatban sikerült kiugrania az ütközés előtt. A hátsó ülésen ülő harmadik társuknak azonban már nem volt ideje menekülni: ő a becsapódás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Semmi sem tartotta vissza, rács mögé került
A Fővárosi Törvényszék mai közleménye szerint a visszaeső gyanúsított személyi körülményei rendkívül kedvezőtlenek: büntetett előéletű, bejelentett munkahelye és legális jövedelme sincs, ráadásul a hivatalos lakcímén sem él.
Különösen aggasztó, hogy a 36 éves férfi ellen jelenleg is több másik büntetőeljárás van folyamatban, vagyis a korábbi intézkedések egyáltalán nem tartották vissza a bűnözéstől.
Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását. Mivel a gyanúsított gátlástalanul, mások életét és testi épségét kockáztatva próbált egérutat nyerni, a bíróság úgy döntött, hogy a kényszerintézkedés céljai kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosíthatók.
A Budai Központi Kerületi Bíróság ezért egy hónapra – 2026. július 12-ig – elrendelte a férfi letartóztatását hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés és eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt.
Alaposan ellátták a sofőr baját
A hajsza végén a járőrök kirángatták a férfit az autójából, majd alaposan helyben hagyták. A verésről videó készült, ami felveti, hogy az intézkedés során több rendőr indokolatlan erőszakot alkalmazhatott. A rendőri fellépés jogszerűségét a Központi Nyomozó Főügyészség külön eljárásban ellenőrzi.