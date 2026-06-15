Letartóztatták a rendőröket gázoló belvárosi ámokfutót

Amint arról korábban beszámoltunk, a sokkoló eset június 10-én délelőtt kezdődött az Andrássy úton. Egy motoros járőr észrevette, hogy egy autós szabálytalanul, a buszsávban halad, ezért intézkedni akart vele szemben. A sofőr azonban a rendőri jelzést látva gázt adott és elmenekült. Mint később kiderült, azért, mert soha nem volt jogosítványa, és a vezetéstől is el volt tiltva. Ennek ellenére éppen egy, a fővárostól közel 200 kilométerre lévő településre tartott, amikor kiszűrték a forgalomból. A rendőrök azonnal a nyomába eredtek, de az ámokfutó a többszöri felszólítás ellenére sem állt meg.

Nagy sebességgel tolatott egy mögötte álló rendőrautónak az ámokfutó Fotó: részlet a TV2 Tények videójából

Rendőrmotorokat tarolt le az ámokfutó

Hosszas, filmbe illő üldözés vette kezdetét Budapest forgalmas belvárosában, amely során az ámokfutó számtalan közlekedési szabályt szegett meg, közvetlenül veszélyeztetve a járókelők és a többi autós életét. A hajsza végül az I. kerületben, egy zsákutcában ért véget. A sarokba szorított sofőr azonban még ekkor sem adta fel.

Hogy megakadályozza az elfogását, hirtelen intenzív tolatásba kezdett, mely során elsodort két rendőrmotort, majd nagy sebességgel nekiütközött egy mögötte álló rendőrautónak.

A rendőrségi jármű első üléseiről két egyenruhásnak az utolsó pillanatban sikerült kiugrania az ütközés előtt. A hátsó ülésen ülő harmadik társuknak azonban már nem volt ideje menekülni: ő a becsapódás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Semmi sem tartotta vissza, rács mögé került

A Fővárosi Törvényszék mai közleménye szerint a visszaeső gyanúsított személyi körülményei rendkívül kedvezőtlenek: büntetett előéletű, bejelentett munkahelye és legális jövedelme sincs, ráadásul a hivatalos lakcímén sem él.

Különösen aggasztó, hogy a 36 éves férfi ellen jelenleg is több másik büntetőeljárás van folyamatban, vagyis a korábbi intézkedések egyáltalán nem tartották vissza a bűnözéstől.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását. Mivel a gyanúsított gátlástalanul, mások életét és testi épségét kockáztatva próbált egérutat nyerni, a bíróság úgy döntött, hogy a kényszerintézkedés céljai kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosíthatók.