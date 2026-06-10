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Ámokfutó száguldott át a Lánchídon, rendőröket gázolt el menekülés közben

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Ámokfutó száguldott át a Lánchídon, rendőröket gázolt el menekülés közben

1 órája
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Hajmeresztő rendőri intézkedés zajlott szerda délelőtt Budapest belvárosában, ahol egy szabályszegő autós menekülésbe kezdett az egyenruhások elől. Az ámokfutó a Lánchídon át próbált kereket oldani, miközben rendőröket sodort veszélybe és egy szolgálati gépkocsiban is kárt tett.
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ámokfutóbudai várnegyedrendőröket sodortcsónak utcábanlánchídveszély

Súlyos következményekkel járó üldözés bontakozott ki szerda délelőtt a fővárosban, amikor egy ámokfutó sofőr figyelmen kívül hagyta a rendőrök felszólítását, majd nagy sebességgel menekülni kezdett Budapest forgalmas útvonalain – írta a Bors.

Az ámokfutó veszélybe sodorta a rendőröket is
Az ámokfutó veszélybe sodorta a rendőröket is
Fotó: Észak-Magyarország (Illusztráció)

A rendelkezésre álló információk szerint a rendőrök június 10-én, délelőtt fél tizenegy körül az Andrássy úton akartak intézkedni egy gépkocsivezetővel szemben, aki szabálytalanul használta a buszsávot. A sofőr azonban nem állt meg, hanem gázt adott és megpróbált eltűnni az őt követő járőrök elől. A menekülés során a jármű a belvároson keresztül a Lánchíd irányába haladt, majd a budai oldalon folytatta útját. Az üldözés percek alatt a Budai Várnegyed közelébe ért, ahol a helyzet különösen veszélyessé vált.

Rendőröket sodort veszélybe a menekülő ámokfutó

A hatóság tájékoztatása szerint a menekülő autós az I. kerületi Csónak utcában ütközött két motorosrendőrrel. A jármű ezt követően egy mögötte érkező rendőrautónak is nekitolatott, tovább fokozva a veszélyes helyzetet.

A rendőrök végül sikeresen megállították és elfogták a sofőrt. Az elsődleges adatok alapján a két motorosrendőr sértetlenül megúszta az esetet, ugyanakkor a rendőrautó egyik utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Pisztollyal lőtte a gyanútlan sétálókat az ablakból a húszéves ámokfutó

A hatvani belvárosban lezajlott fegyveres lövöldözés elkövetőjét a hatóságok példás gyorsasággal, mindössze két nappal a cselekmény után bíróság elé állították, miután egy húszéves férfi szórakozásból, mozgó gépjárműből nyitott tüzet a járdán sétáló gyanútlan gyalogosokra.

 

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