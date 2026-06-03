Így áll most az Aranykonvoj-ügy

Az aranykonvoj-ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. A feljelentés alapján a pénzmosás egyszerű gyanúja merült fel, ezért az ügyészség március 5-én továbbította az iratokat a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának. Az ügyészség közleménye szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölték ki nyomozó hatóságnak a vizsgálatra a büntetőeljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján.

Súlyos dolgokat állított az ukrán aranykonvoj-ügyben érintett ukrán ügynök

Fotó: TV2 Tények

Az ügyészek azt állítják, hogy egyik kormánnyal sem egyeztettek az aranykonvoj-ügyben

A NAV-nál elindult a nyomozás. A későbbi akcióról az ügyészség előre nem tudott, csak utólag értesült róla a közleményük szerint. Mivel a pénzmosás gyanúja most is fennáll, a hatóságok még vizsgálják, pontosan mi történt, kik érintettek, és merre vezethetnek a pénzmozgások szálai. Az eljárásnak ebben a szakaszában a NAV munkatársai éppen az adatokat gyűjtik. Több külföldi hatóságtól is információkat kértek. Az ügyészség azt közölte, hogy ebben a szakaszban azt ellenőrzi, törvényesen zajlik-e a nyomozás.

Hangsúlyozták, hogy önállóan járnak el, és az aranykonvoj-ügy kapcsán sem a korábbi, sem a jelenlegi kormánnyal nem egyeztettek.

Az akcióban elfogott emberek ügyében külön eljárás indult. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények gyanúja miatt vizsgálja, hogy törvényesen jártak-e el velük szemben. A külföldi érintetteket ki akarták toloncolni Magyarországról, amit a jogi képviselőjükön keresztül megtámadták a bíróságon. A kiutasítások alapja az Alkotmányvédelmi Hivatal azon álláspontja volt, miszerint a külföldiek magyarországi tartózkodása nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Nem támasztották alá a nemzetbiztonsági veszélyt

Ekkor "lépett be a perekbe" a Fővárosi Főügyészség annak érdekében, hogy az érintettek jogai ne sérüljenek. Az iratok átnézése után arra jutottak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nem támasztotta alá kellő adatokkal, miért jelentenek nemzetbiztonsági veszélyt az érintettek.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal visszavonta korábbi álláspontját, az idegenrendészeti hatóság pedig visszavonta a kiutasításokról szóló döntéseket.

Itt tart most az aranykonvoj-ügy és az ügyészek tájékoztatása szerint továbbra is minden szükséges lépést meg fognak tenni annak érdekében, hogy feltárják a teljes igazságot.