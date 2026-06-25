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autó

Tízezreket adott vissza a gyanútlan eladó a csalónak, aki hamis euróért vitte el az autóját

1 órája
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A Budakörnyéki Járási Ügyészség pénzhamisítás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy kunszentmiklósi férfi ellen. Az elkövető egy hirdetésre jelentkezve csapott be egy jóhiszemű eladót, akitől így egy értékes autó került a tulajdonába.
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autóbudakörnyéki járásbíróságcsaláseuróeladó

Újabb büntetőeljárással kell szembenéznie annak a kunszentmiklósi férfinak, aki ellen a Budakörnyéki Járási Ügyészség pénzhamisítás bűntette és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt emelt vádat. Az elkövető – aki jelenleg is börtönbüntetését tölti egyéb bűncselekmények miatt – egy gyanútlan autóeladót károsított meg trükkös módszerrel – közölte az MTI.

Hamis euróval és lopott rendszámmal szerzett meg egy használt autót a kunszentmiklósi férfi
Hamis euróval és lopott rendszámmal szerzett meg egy használt autót a kunszentmiklósi férfi
Fotó: Mesterséges Intelligencia által generált kép

Autóvásárlás hamis pénzzel: vádat emeltek a trükkös csaló ellen

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az eset még 2025 júliusában történt, amikor a vádlott jelentkezett egy internetes gépjárműhirdetésre. A személyes találkozó során a felek gyorsan megegyeztek a vételárban, ám a vevő ekkor közölte, hogy készpénzben csak euróval tud fizetni. Mivel az eladó ebbe beleegyezett, a férfi tizenegy darab, hamisított 50 eurós bankjegyet adott át neki. A csalás annyira meggyőzőnek tűnt a helyszínen, hogy a sértett a vételáron felül még tízezer forintot vissza is adott a vásárlónak.

A férfi azonban nemcsak a fizetésnél csapta be az eladót: miután megszerezte a jármű kulcsait és papírjait, azonnal lecserélte az autó rendszámtábláit egy másik járműhöz tartozó hatósági jelzésre, majd elhajtott a helyszínről.

A gyanútlan eladó csak a tranzakciót követő napon, alaposabb vizsgálat után vette észre, hogy a kapott euróbankjegyekről teljesen hiányzik a biztonsági fémszál, és a pénz értéktelen hamisítvány. Miután szembesült a csalással, azonnal feljelentést tett a rendőrségen. A vádemelést követően az ügyben és a férfi sorsáról a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni.

 

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