Tízezreket adott vissza a gyanútlan eladó a csalónak, aki hamis euróért vitte el az autóját

Újabb büntetőeljárással kell szembenéznie annak a kunszentmiklósi férfinak, aki ellen a Budakörnyéki Járási Ügyészség pénzhamisítás bűntette és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt emelt vádat. Az elkövető – aki jelenleg is börtönbüntetését tölti egyéb bűncselekmények miatt – egy gyanútlan autóeladót károsított meg trükkös módszerrel – közölte az MTI.

Hamis euróval és lopott rendszámmal szerzett meg egy használt autót a kunszentmiklósi férfi

Fotó: Mesterséges Intelligencia által generált kép

Autóvásárlás hamis pénzzel: vádat emeltek a trükkös csaló ellen

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az eset még 2025 júliusában történt, amikor a vádlott jelentkezett egy internetes gépjárműhirdetésre. A személyes találkozó során a felek gyorsan megegyeztek a vételárban, ám a vevő ekkor közölte, hogy készpénzben csak euróval tud fizetni. Mivel az eladó ebbe beleegyezett, a férfi tizenegy darab, hamisított 50 eurós bankjegyet adott át neki. A csalás annyira meggyőzőnek tűnt a helyszínen, hogy a sértett a vételáron felül még tízezer forintot vissza is adott a vásárlónak.

A férfi azonban nemcsak a fizetésnél csapta be az eladót: miután megszerezte a jármű kulcsait és papírjait, azonnal lecserélte az autó rendszámtábláit egy másik járműhöz tartozó hatósági jelzésre, majd elhajtott a helyszínről.

A gyanútlan eladó csak a tranzakciót követő napon, alaposabb vizsgálat után vette észre, hogy a kapott euróbankjegyekről teljesen hiányzik a biztonsági fémszál, és a pénz értéktelen hamisítvány. Miután szembesült a csalással, azonnal feljelentést tett a rendőrségen. A vádemelést követően az ügyben és a férfi sorsáról a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni.