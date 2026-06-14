Úgy menekült a rendőrök elől egy autós Csepelen, mintha az ördög üldözné

Szirénázó rendőrautók, vad fékcsikorgás és veszélyes manőverek borzolták a kedélyeket Csepelen szombat délután. Az autós üldözés során a menekülő sofőr a szemtanúk szerint fittyet hányt a szabályokra, és csak az volt számára fontos, hogy lerázza az őt üldöző rendőröket. A Metropol számolt be a részletekről.

Autós üldözés Csepelen, meglépett a rendőrök elől Fotó: Illusztráció (Kirill Moiseev/Pexels)

Autós üldözés borzolta a kedélyeket Csepelen

Információk szerint a rendőrök eredetileg egy közlekedési szabálysértés miatt akarták megállítani a jármű vezetőjét. A sofőr azonban nem engedelmeskedett a rendőri igazoltatásnak, hanem gázt adott és menekülni kezdett.

A hajsza percek alatt több utcára is kiterjedt, miközben a férfi nagy sebességgel cikázott a forgalomban.

A helyiek közül többen is látták az ámokfutást, a szemtanúk szerint a sofőr senkire és semmire sem volt tekintettel.

Egy szemtanúk szerint a sofőr olyan sebességgel vette a kanyarokat, hogy csak a szerencsén múlt, hogy nem ütközött más autókkal vagy gyalogosokkal.

Nem igazán figyelt semmire, olyan hévvel vette a fordulót, hogy csak az volt a szerencse, hogy éppen akkor nem volt senki ott. Szerintem nekiment volna egy másik autósnak is, nem igazán figyelt a környezetére”

– nyilatkozta az egyikük.

A beszámolók alapján több járművet leszorított, mások elé bevágott, és időnként a padkára is felhajtott, hogy menekülni tudjon.

A csepeliek szerint láthatóan semmi más nem érdekelte, csak az, hogy eltűnjön a rendőrök szeme elől.

A rendőrség is megszólalt

A Metropol megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ügyben.

A rendőrség megerősítette, hogy a jármű vezetőjét közlekedési szabálysértések miatt akarták ellenőrizni.

A rendőrök Csepelen közlekedési szabálysértések miatt egy autóst akartak megállítani. A kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem továbbhajtott. A sofőrt a rendőrség keresi

– közölte a BRFK a Metropollal.

Még mindig keresik a sofőrt

A menekülő autósnak egyelőre sikerült elkerülnie az intézkedést. A rendőrség jelenleg is keresi a férfit, aki a gyanú szerint a menekülése során több közlekedőt is veszélyes helyzetbe sodort. Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják.