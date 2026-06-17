Filmbe illő autós üldözés Kőbányán, több baleset is okozott az ámokfutó – videó

A X. kerületi rendőrök június 5-én figyeltek fel egy fekete Opelre, amelynek vezetőjét meg akarták állítani. A sofőr azonban nem engedelmeskedett a rendőri jelzéseknek, hanem menekülni kezdett. Ezután filmbe illő autós üldözés kezdődött.

Autós üldözés Kőbányán - Fotó: police.hu /képernyőkép

A férfi a menekülés közben sorra szegte meg a közlekedési szabályokat. Figyelmen kívül hagyta a STOP táblát, átlépte a záróvonalat, más autósokat lehúzódásra kényszerített, és több parkoló autónak is nekiment.

Egy alkalommal az őt követő rendőrautónak is nekitolatott, hogy tovább tudjon menekülni.

Az ámokfutás végül egy kőbányai ház előtt ért véget, ahol a férfi hátrahagyta az autót, majd gyalog próbált elmenekülni. A rendőrök azonban rövid időn belül elfogták.

Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a sofőr ellen három élő körözés volt érvényben. Vezetői engedéllyel soha nem rendelkezett, a ruházatából pedig körülbelül 3,5 gramm kábítószergyanús anyag került elő. Az autóban további fehér por állagú anyagmaradványt találtak, a járművön pedig nem volt érvényes kötelező biztosítás.

A férfi menekülés közben összesen négy közlekedési balesetet okozott.

A tilos jelzésen való áthaladás miatt 160 ezer forint, a kötelező haladási irány megszegése miatt pedig 156 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki vele szemben.

Emellett záróvonal átlépése, engedély nélküli vezetés és a rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása miatt szabálysértési feljelentést is tettek ellene.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy a rendőrök eredetileg egy közlekedési szabálysértés miatt akarták megállítani a jármű vezetőjét. A sofőr azonban nem engedelmeskedett a rendőri igazoltatásnak, hanem gázt adott és menekülni kezdett.

A hajsza percek alatt több utcára is kiterjedt, miközben a férfi nagy sebességgel cikázott a forgalomban.

A helyiek közül többen is látták az ámokfutást, a szemtanúk szerint a sofőr senkire és semmire sem volt tekintettel.

Egy szemtanúk szerint a sofőr olyan sebességgel vette a kanyarokat, hogy csak a szerencsén múlt, hogy nem ütközött más autókkal vagy gyalogosokkal.

Nem igazán figyelt semmire, olyan hévvel vette a fordulót, hogy csak az volt a szerencse, hogy éppen akkor nem volt senki ott. Szerintem nekiment volna egy másik autósnak is, nem igazán figyelt a környezetére”

Nem ez volt az egyetlen autós üldözés a napokban Budapesten

Az Origo arról is írt a napokban, hogy nagy autósüldözés volt Budapest belvárosában szombat délután. Egy férfi az igazoltató rendőrök elől menekült, ám az ámokfutó útja hamar véget ért és az egyenruhások alaposan elverték a férfit.