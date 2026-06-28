Mentőhelikoptert riasztottak: fejest ugrott a sekély Balatonba, újra kellett éleszteni egy fiatal férfit

Döbbenetes esetről számolt be a Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Friss bejegyzésük szerint a napokban egy Veszprém vármegyei strandról kaptak segélykérést, miután egy fiatal férfi fejest ugrott a sekély vízbe és elmerült. Többen azonnal a sérült segítségére siettek a Balatonnál, kimentették a vízből és mentőt hívtak.

Fejest ugrott egy férfi a sekély Balatonba

Fotó: Illusztráció - Pezzetta Umberto / Mediaworks

Fejest ugrott a sekély Balatonba, újra kellett éleszteni egy fiatal férfit

Tájékoztatásukból kiderült, hogy kezdetben a férfi nem lélegzett, így a mentésirányító instrukcióit követve újraélesztést kezdtek a vízparton, ami rövidesen sikerre vezetett, a férfi légzése visszatért, néhány perc múlva pedig magához is tért.

Elsőként mentőgépkocsi, majd esetkocsi és mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Bajtársaink ellátták a sérültet, akinek erős fájdalmai voltak, lábait pedig nem érezte és mozgatni sem tudta. Állapotstabilizálást követően a férfit légi úton szállították kórházba a mentők

- írja bejegyzésében a mentőszolgálat.