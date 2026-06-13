Hollywood megirigyelné a videót, amin letarolnak egy komplett balatoni bűnszervezetet

Egy balatoni bűnszervezet tagjaira 23 helyszínen csaptak le a pénzügyőr nyomozók, bevetési egységek és informatikai szakemberek a napokban, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közösségi oldalán tettek közzé. A bevetésnél kamera is forgott, amit a TikTokra is feltöltöttek. A gyanú szerint a hálózat tagjai fiktív számlákkal, kamu cégekkel és csak papíron létező szolgáltatásokkal építették fel azt a rendszert, amelyen keresztül százmilliókat mozgathattak meg. A pénz látszólag több vállalkozáson is átment, valójában azonban körbe-körbe járt, majd mindig ugyanoda került vissza.
Home office balatoni bűnszervezet
A nyomozók szerint a bűnszervezet vezetője a Balaton mellől irányította a hálózatot, home office-ból. A férfi nemcsak a cégek működését szervezhette innen, hanem a gyanú szerint már azon is dolgozott, hogy a központot Thaiföldre helyezze át.
A hatóságok nagy értékű vagyontárgyakat foglaltak le és zároltak a költségvetésnek okozott kár megtérítésére. Több mint 700 millió forint értékben ingatlanokat és járműveket biztosítottak, emellett 63 ezer eurót és 59 ezer svájci frankot is lefoglaltak.
A nyomozók a bankszámlákon 315 millió forintot találtak és zároltak, de előkerült 35 millió forint értékű arany is, amely zálogban volt. A hatóságok így összesen már több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak, hogy abból később megtérülhessen a költségvetésnek okozott kár.
Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük ötöt már le is tartóztattak.
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