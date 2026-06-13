Hollywood megirigyelné a videót, amin letarolnak egy komplett balatoni bűnszervezetet

Egy balatoni bűnszervezet tagjaira 23 helyszínen csaptak le a pénzügyőr nyomozók, bevetési egységek és informatikai szakemberek a napokban, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közösségi oldalán tettek közzé. A bevetésnél kamera is forgott, amit a TikTokra is feltöltöttek. A gyanú szerint a hálózat tagjai fiktív számlákkal, kamu cégekkel és csak papíron létező szolgáltatásokkal építették fel azt a rendszert, amelyen keresztül százmilliókat mozgathattak meg. A pénz látszólag több vállalkozáson is átment, valójában azonban körbe-körbe járt, majd mindig ugyanoda került vissza.

Balatoni bűnszervezetet számoltak fel a pénzügyőrök

Fotó: Facebook / NAV

Home office balatoni bűnszervezet

A nyomozók szerint a bűnszervezet vezetője a Balaton mellől irányította a hálózatot, home office-ból. A férfi nemcsak a cégek működését szervezhette innen, hanem a gyanú szerint már azon is dolgozott, hogy a központot Thaiföldre helyezze át.

A hatóságok nagy értékű vagyontárgyakat foglaltak le és zároltak a költségvetésnek okozott kár megtérítésére. Több mint 700 millió forint értékben ingatlanokat és járműveket biztosítottak, emellett 63 ezer eurót és 59 ezer svájci frankot is lefoglaltak.

A nyomozók a bankszámlákon 315 millió forintot találtak és zároltak, de előkerült 35 millió forint értékű arany is, amely zálogban volt. A hatóságok így összesen már több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak, hogy abból később megtérülhessen a költségvetésnek okozott kár.

Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük ötöt már le is tartóztattak.

@nav.gov.hu Nem a „balatoni hekk” akadt horogra, hanem egy komplett bűnszervezet! 😮 A jól szervezett cégháló több mint 780 millió forint áfát „pecázott ki” a költségvetésből, de a pénzügyőrök rajtuk ütöttek. 👮‍♂️ 23 helyszínen csaptak le a pénzügyőr nyomozók, bevetési egységek és IT-szakemberek 🏢 Fiktív számlák, kamu cégek, látszólagos szolgáltatások 💰 A pénz körbe-körbe járt – végül mindig ugyanoda „úszott vissza” 🏖️ A háttérben balatoni home office: a banda vezetője innen irányította a hálózatot, sőt már Thaiföldre költöztette volna a központot 🌏✈️ A pénzügyi nyomozók több mint 1,2 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket a költségvetésnek okozott kár megtérítésére. ♬ eredeti hang - Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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