Tragédia a Balatonnál: háztartási balesetben halt meg egy középkorú nő

A Sonline.hu információi szerint a haláleset Balatonendréden történt a hét végén. A helyszínre a mentőegységek után a rendőrség is nagy erőkkel vonult ki, azonban a szerencsétlenül járt nő életét már nem tudták megmenteni.
Egyetlen rossz lépés vezetett halálhoz a Balatonnál
A Somogy vármegyei hírportál úgy értesült, hogy a tragédia kerti munka végzése közben következett be. A 44 éves helyi nő éppen a sövényt nyírta a kertben, amikor egyetlen rossz lépés miatt megtörtént a baj.
Az áldozat egy rosszul lefedett, használaton kívüli kútba zuhant, és sajnálatos módon olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem élte túl a zuhanást.
A hatóságok azonnal vizsgálni kezdték a sokkoló esetet, amit elsődlegesen háztartási balesetként könyvelték el. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata közölte: a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják, ami azt jelenti, hogy a bűncselekmény gyanúját, vagyis az idegenkezűséget a rendőrség kizárta.
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Saját udvarukon, egy durva vita hevében rontott rá nevelt fiára egy kisbéri férfi. A gyanúsított egy pillangókést rántott, és többször megszúrta a fiatal felsőtestét, majd a családtagokat arra kényszerítette, hogy ne hívjanak mentőt, a rendőröknek pedig hazudjanak. A Tatabányai Járásbíróság egy hónapra – 2026. július 12-ig – elrendelte a letartóztatását.