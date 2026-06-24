Horrorisztikus baleset történt: 120 métert zuhant a mélybe egy autó

Egy kamasz fiú is életét vesztette, miután egy autó lezuhant egy szikláról Kaliforniában, június 22-én, hétfőn. A balesetet helyi idő szerint este fél 10 körül jelentették be, és ami nagyjából 8 kilométerre nyugatra Saratoga városától, a Santa Cruz-hegységben történt.

Tragikus baleset történt: három fiatal vesztette életét (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Hárman vesztették életüket a horrorbalesetben

A kaliforniai autópálya-rendőrség San José-i irodája megerősítette, hogy egy szedán sofőrje kelet felé haladva elvesztette az uralmát a járműve felett, majd letért a 9-es főútról. Az autó ezután közel 122 métert zuhant.

A sofőr, egy 21 éves férfi a kaliforniai Yuba Cityből, egy 27 éves férfi az oregoni Salemből, illetve egy 17 éves fiú San Joséból is életét vesztette. A rendőrök az incidenst követően nagyjából három órára lezárták az autópályát mindkét irányban, amíg elszállították a járművet és átvizsgálták a helyszínt.

Az áldozatokat egyelőre nem azonosították, azonban, a hírek szerint, nem sokkal este 10 óra után több személy, köztük családtagok is a baleset helyszínén tartózkodtak, maga a halottkém pedig este 10:16-kor érkezett meg. Az eset kivizsgálása jelenleg folyamatban van - írja a People.