Fekete péntek az utakon: most egy autómentő karambolozott az M3-ason

Péntek kora délután az M3-as autópálya országhatár felé vezető oldalán, Szihalom közelében egy autómentő rohant bele hátulról egy személyautóba. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, miközben a mentők is a helyszínre siettek. A baleset következtében a szakaszon jelentősen lelassult a haladás, ráadásul az autópályán nem ez volt az egyetlen szerencsétlenség a nap folyamán – írta a Nool.hu.

Újabb baleset történt az M3-ason

Fotó: (Fotó: MTI/Varga György) / (Fotó: MTI/Varga György)

Autómentő balesetezett

A katasztrófavédelem elsődleges információi szerint a 120-as kilométerszelvénynél történt ütközés pillanatában mindkét járműben kizárólag a sofőrök tartózkodtak. A füzesabonyi tűzoltó egységek gyors beavatkozásának köszönhetően a roncsok áramtalanítása és a közvetlen veszélyelhárítás hamar megtörtént, miközben a mentőegységek megkezdték a résztvevők egészségügyi állapotának felmérését.

A helyszínelési munkálatok ideje alatt a hatóságok fokozott óvatosságra intették az arra közlekedőket, a torlódás miatt pedig a követési távolság szigorú betartását kérték a sofőröktől.

A fekete péntek azonban már jóval korábban megkezdődött az autópályán. Korábban már beszámoltunk róla, hogy az M3-as ezen a napon már egy másik, sokkal tragikusabb incidenst is elszenvedett: a kora reggeli órákban egy háromgépkocsis tömegszerencsétlenséget követően egy kamion csapódott nagy sebességgel a hídfőnek. Annak a korábbi ütközésnek a súlyosságát jelzi, hogy a teherautó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A délutáni ráfutásos ütközés pontos kiváltó okait a rendőrség még szakértők bevonásával vizsgálja.