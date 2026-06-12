Hatalmas lángok az M1-esen: munkagépekbe rohant egy kamion, lezárták az autópályát

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint brutális baleset történt az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava közelében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Egy nyerges vontató eddig tisztázatlan körülmények között több álló munkagépnek hajtott neki akkora erővel, hogy valósággal összetolta a monstrumokat. Az ütközés után azonnal felcsaptak a lángok: a kamion fülkéje másodpercek alatt kigyulladt, és a tűz gyorsan átterjedt a rakományára is.

Súlyos baleset történt az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél (illusztáció)

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a győri hivatásos tűzoltók, akik két vízsugárral kezdték oltani a lángoló járművet. A tüzet azóta sikerült körülhatárolniuk, így a lángok továbbterjedését már megakadályozták. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a munkagépeket a baleset idején nem használták, a területen nem folyt munkavégzés, így ott senki sem tartózkodott.

Mérföldes dugó és fojtogató füst a baleset után

A karambol miatt a Hegyeshalom felé tartó forgalmat teljesen megállították. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a lángoló kamionból származó fojtogató, sűrű füst átterjedt a szemközti oldalra is, emiatt a Budapest felé vezető oldalon is csak lépésben, rendkívül lassan halad a közlekedés.

Jött a második csattanás is

Miközben a tűzoltók még a lángokkal harcoltak, alig két kilométerrel arrébb újabb baleset történt. A katasztrófavédelem közlése szerint az M1-es autópálya 113-as kilométerszelvényénél egy kisteherautó teljes gázzal rohant bele egy nyerges vontató hátuljába.

Ehhez a balesethez is a győri, valamint a pannonhalmi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik azonnal megkezdték a műszaki mentési munkálatokat.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy a környéken fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek, vagy ha tehetik, válasszanak kerülőutat!

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