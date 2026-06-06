Brutális baleset: a levegőben állt meg az összeroncsolódott BMW – videó

Szinte a levegőben állt meg az a BMW, amely egy fának ütközött a 4805-ös úton, a 7. kilométerszelvénynél – adta hírül a Haon.hu. A portál látványos képgalériát is közzétett a balesetről, amelynek egyik képe alább látható.

Szinte a levegőben állt meg a BMW a baleset után, amely lesodródott a 4805-ös útról és egy fának ütközött

Fotó: HAON/ Tóth Imre

Brutális baleset a 4805-ösön, mentőhelikopter vitte el a sofőrt

A járműben csak annak vezetője utazott, aki beszorult az összeroncsolódott autóba. A sérültet a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók emelték ki.

A sofőr sérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

Az Országos Mentőszolgálat jelenleg mindössze annyit közölt: egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Iszonyú halálos baleset történt Sándorfalván szombaton délelőtt: egy idős férfi a zebrára hajtott elektromos járművével, amikor fékezés nélkül elsodorták. A halálos baleset helyszínén a hatóságok vizsgálódnak.