Brutális baleset: a levegőben állt meg az összeroncsolódott BMW – videó

Szinte a levegőben állt meg az a BMW, amely egy fának ütközött a 4805-ös úton, a 7. kilométerszelvénynél – adta hírül a Haon.hu. A portál látványos képgalériát is közzétett a balesetről, amelynek egyik képe alább látható.
Brutális baleset a 4805-ösön, mentőhelikopter vitte el a sofőrt
A járműben csak annak vezetője utazott, aki beszorult az összeroncsolódott autóba. A sérültet a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók emelték ki.
A sofőr sérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy mentőhelikopter érkezett a helyszínre.
Az Országos Mentőszolgálat jelenleg mindössze annyit közölt: egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
Iszonyú halálos baleset történt Sándorfalván szombaton délelőtt: egy idős férfi a zebrára hajtott elektromos járművével, amikor fékezés nélkül elsodorták. A halálos baleset helyszínén a hatóságok vizsgálódnak.