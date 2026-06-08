Vérfagyasztó látvány: tehetetlenül borultak a fejük tetejére a kocsik, hatalmas a felfordulás

Budapest tizenegyedik kerületében, a Budafoki úton két személyautó ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. A Kruspér utca és a Lágymányosi utca közötti útszakaszon történt karambolban az egyik jármű a feje tetejére borult – írta a Borsonline.hu. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. A két gépkocsiban összesen hárman utaztak és a helyszínre a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak, hogy ellássák az érintetteket.

A Budafoki úti baleset helyszínelése során a tűzoltók áramtalanították a felborult járművet

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Két autó is fejtetőre állt a balesetekben

Ezzel szinte egy időben a Pest vármegyei Taksonyban is hasonlóan drámai baleset zajlott le. A Wesselényi Miklós utcában, a Széchenyi István utca és a Rákóczi Ferenc utca közötti részen egy személyautó letért az úttestről, majd irányíthatatlanul felborult, és végül a tetején megállva maradt az út mentén.

Ebben a járműben is hárman tartózkodtak a baleset pillanatában, az ő állapotukat jelenleg is vizsgálják a mentők.

A helyszínre érkező szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók gyorsan közbeléptek, és a további veszélyek megelőzése érdekében áramtalanították a megrongálódott gépkocsit – derült ki a katasztrófavédelem tájékoztatásából.

Súlyos baleset törte meg az éjszaka csendjét Székesfehérváron nem sokkal éjfél után. Egy diák eddig tisztázatlan körülmények között kizuhant a József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről.