Menetrend szerinti busz tarolt le egy autót Vácnál, brutális torlódás alakult ki

A mentők és a tűzoltók is a helyszínre siettek, miután összeütközött egy személyautó és egy helyi autóbuszjárat Vác térségében. A baleset miatt teljesen lezárták az utat, a forgalom egyelőre nem haladhat az érintett szakaszon – írja a Bors.

Baleset miatt útzár Vác térségében

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Baleset miatt zárták le az utat

Az ütközés a 21113-as út 2-es kilométerszelvényénél történt, Vác közelében. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy helyi autóbuszjárat és egy személyautó ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. A buszon a sofőrrel együtt tizenhárman utaztak, míg a személyautóban csak annak vezetője tartózkodott.

Tűzoltók dolgoznak a helyszínen

A helyszínre a váci hivatásos tűzoltók és az önkéntes tűzoltók is kivonultak. Az egységek megkezdték a járművek áramtalanítását, hogy kizárják a további veszélyforrásokat. A hatóságok a mentési és műszaki munkálatok idejére teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.

Jelentős fennakadásokra kell számítani

A teljes útzár miatt a környéken közlekedőknek torlódásra és kerülőutak használatára kell készülniük. A baleset körülményeit vizsgálják, a hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, hogy történt-e személyi sérülés az ütközés során.

Brutális baleset az M3-on

Négy autó karambolozott reggel a Nyíregyháza felé vezető sztrádán. Mentő és tűzoltó is érkezett az M3-ason történt brutális balesethez.