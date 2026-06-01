Megszólalt a csehországi buszbaleset magyar sofőrje

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a viharos időjárás miatt súlyos baleset történt Dél-Csehországban, ahol egy személyautó frontálisan ütközött egy magyar rendszámú autóbusszal.

Megszólalt a balesetben érintett busz sofőrje

Magyar busz balesetezett Csehországban

A Bors beszámolója szerint drámai pillanatokat élt át az a magyar autóbusz, amely a viharos hétvégén szenvedett frontális balesetet Dél-Csehországban, Černý Dub közelében. A járművet vezető Kacsó Sándor idézte fel a horrorisztikus másodperceket:

elmondása szerint a szemből érkező Mercedes kombi a felhőszakadás miatt felúszott a vízen, elveszítette a tapadást, és irányíthatatlanul sodródott át az ő sávjukba.

A sofőrnek a záróvonalat átlépő autó láttán sem ideje, sem helye nem maradt a manőverezésre, így vészfékezéssel próbálta tompítani az ütközést. Tudatosan úgy kormányozta a járművet, hogy a jobb oldali szalagkorlátnak feszülve álljon meg, megakadályozva ezzel, hogy a busz átszakítsa a korlátot és a mély árokba zuhanjon az ázsiai turistacsoporttal. A becsapódás pillanatait a gépkocsivezető így idézte fel:

A záróvonalat is elhagyva átsodródott a buszunk oldalára, a víz miatt megszűnt a tapadás, a fékek sem fogtak, tehetetlenül csapódott bele a buszba az autó, elmondani ezt sokkal hosszabb, mint ami alatt már megtörtént a baj. Bár nagy volt a buszon a hangzavar, sikoltoztak a megrémült utasok, az nyilvánvaló volt, ha be voltak kötve, akkor nagy baja nem lehet senkinek.”

A személyautóban ülők azonban sokkal rosszabbul jártak, az ő állapotukért a buszsofőr is nagyon aggódott:

A személyautó viszont csúnyán nézett ki. Egy 13 éves cseh kislány súlyosan megsérült, ő is be volt kötve, de az ütközéstől eltörtek a bordái, alig kapott levegőt, inkább érte aggódtunk.”

– tette hozzá Kacsó Sándor.

A kombi utasai közül a kislányon kívül egy férfi is közepesen súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett, őket a České Budějovice-i kórház traumatológiájára szállították. A buszról tizenhárom könnyebb sérültet szintén kórházba vittek kivizsgálásra, de náluk a röntgen szerencsére nem mutatott ki törést. A mentési munkálatok és a vihar miatt kidőlt fák eltakarítása miatt a cseh rendőrség teljesen lezárta az érintett útszakaszt, a forgalom így csak hat órával a baleset után indulhatott újra.