Tragédiával indult a hét: egy ember meghalt a brutális karambolban a 8-as főúton

A Vaol.hu írta meg, hogy hétfő reggeli a baleset a 8-as főút 119-es és 120-as kilométere között történt. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy az egyik gépkocsi – amely egy utánfutót is vontatott – az oldalára borulva az árokba csapódott. A másik, úttesten maradt járműbe egy ember beszorult. Őt a sárvári hivatásos és a jánosházai önkéntes tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a szétroncsolódott autóból.

Halálos baleset történt a 8-as főút 119-es és 120-as kilométere között

Fotó: illusztráció/Getty Images

A helyszínre a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult, és a társhatóságokkal együtt jelenleg is gőzerővel dolgoznak a mentésen és a körülmények tisztázásán.

Halálos áldozatot követelt a baleset

A 112press információi szerint a baleset sajnos halálos kimenetelű volt, a tragédiában egy ember a helyszínen életét vesztette. Úgy tudni, a szerencsétlenségnek súlyos sérültje is van, akit a mentők ellátnak.

Az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik. Az autósoknak komoly fennakadásra kell számítaniuk, a teljes útlezárás várhatóan még néhány órán keresztül érvényben marad.

Videón, ahogy egy Tesla belerongyol egy fagyizóba Siófokon

Súlyos baleset történt szombat hajnalban Siófokon, amikor egy nagy sebességgel haladó személyautó egy kereszteződésben összeütközött egy másik gépkocsival. A karambolt követően az irányíthatatlanná vált Tesla egy fagyizó épületébe csapódott, a baleset pillanatát pedig egy közeli kamera is rögzítette.