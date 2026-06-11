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baleset

Hallott már ilyenről? Elcsúszott és saját magát szúrta szíven egy férfi

50 perce
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Mentőhelikopter és több rohamkocsi riasztásával végződött egy súlyos, életveszélyes sérülésekkel járó drámai incidens Bátonyterenyén. A hatóságok azonnal nyomozást indítottak a helyszínen talált válságos állapotú sérült ügyében, miközben a rejtélyes eset körülményeit jelenleg is homály fedi és a család szerint egy szerencsétlen baleset állhat a háttérben.
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balesetOrszágos Mentőszolgálatcsaládférfikórház

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután hétfőn a Lengyendi út közelében egy súlyosan megkéselt embert kellett kórházba szállítani. Bár a hozzátartozók váltig állítják, hogy a drog hatása alatt álló férfi önmagának okozta a sebeket, amikor elcsúszott a vizes kövön, a rendőrség nem zárja ki az idegenkezűséget, és a furcsa baleset helyett bűncselekmény gyanújával vizsgálja a tanúkat – írta a Nool.hu.

Baleset történhetett vagy szándékos támadás?
Baleset történhetett vagy szándékos támadás?
Fotó: Lorkó Dávid / Forrás:  Nool.hu

Különös baleset vagy brutális családi dráma?

A nagybátonyi városrész szélén található szegregátumban élő lakók szerint a pár tagjai között szinte mindennaposak voltak a hangos veszekedések, a hétfői szóváltás azonban majdnem tragédiával végződött. A környékbeliek fülébe eljutott hírek szerint a korábban már büntetett előéletű, kábítószer-problémákkal küzdő férfi a kora esti órákban fenyegetően lépett fel a párjával szemben, aki végül sikítva menekült el az agresszív férj elől az édesanyja házába.

A férfi félmeztelenül, késsel a kezében rohant a felesége után a lakásba, ahol a család elmondása szerint a tragikus fordulat történt. 

Az anyós állítása szerint a veje a frissen felmosott, csúszós padlón egyensúlyát veszítette és az esés következtében nemcsak a koponyája tört be, hanem szerencsétlen módon pont a kezében tartott késsel szíven is szúrta magát. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai a helyszínen több életmentő beavatkozást végeztek el az intenzív vérzést elszenvedő férfin, akit végül válságos állapotban, mentőhelikopterrel szállítottak a legközelebbi baleseti centrumba. A nyomozók ugyanakkor kételkednek a család által előadott verzióban, mivel a sérülések jellege alapján azt gyanítják, hogy valaki szándékosan törhette be az őrjöngő férfi koponyáját.

Korábban beszámoltunk róla, hogy jogerős ítélet született annak a visszaeső bűnözőnek az ügyében, akit 5 év 6 hónap börtönbüntetésre ítéltek, miután egy cellán belüli vita során brutálisan bántalmazta rabtársát, aki később a kórházban belehalt a sérüléseibe.

 

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