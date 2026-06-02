Frontális baleset Békéscsabánál: meghalt egy sofőr a 44-es főúton

Két autó karambolozott a 44-es főút Békéscsabát elkerülő szakaszán kedd reggel. A baleset következtében az egyik jármű vezetője életét vesztette.
Frontálisan ütközött két autó kedden reggel 8 óra előtt a 44-es főút Békéscsabát elkerülő szakaszán. A baleset során az egyik jármű az árokba hajtott, majd a tetejére borult. A gépkocsi sofőrje a roncsba szorult, őt a békéscsabai hivatásos tűzoltók feszítővágóval és kéziszerszámokkal szabadítottak ki, majd átadták a mentőknek. A Beol.hu információi szerint az egyik autó vezetője olyan súlyosan megsérült a szerencsétlenségben, hogy a helyszínen meghalt.
