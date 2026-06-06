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baleset

Gázolás a zebrán, lángoló Volánbusz – brutális baleseteket tartogatott ez a szombat

52 perce
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Itt a jó idő, az autósok pedig egyre merészebbek. Szombaton délelőtt Sándorfalván történt halálos baleset: egy idős férfit a zebrán gázoltak halálra. Nem sokkal arrébb, Kecskeméten egy Volánbusz gyulladt ki, miközben utasokat szállított.
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balesetkecskemétensándorfalvánhalálos balesetvolánidős férfi

Iszonyú baleset történt szombaton délelőtt Sándorfalván: egy autós elütött egy idős férfit, aki épp a zebrán próbált átkelni mozgássegítő elektromos járművével – adta hírül a Délmagyar.hu.

Szombaton több baleset borzolta a kedélyeket, Sándorfalván egy idős embert ütöttek el a a zebrán
Szombaton több baleset borzolta a kedélyeket, Sándorfalván egy idős embert ütöttek el a a zebrán
Fotó: Unsplash

Halálos baleset és járműtűz

Mint a portál írta, az Alkotmány és a Rigó utca sarkán próbált átkelni az idős férfi, ám a gyalogátkelőhöz érkező autó fékezés nélkül elgázolta. Az idős férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen szörnyethalt.

A közeli Kecskemétről a 11:30-kor Tiszakécskére induló, 5203-as menetrend szerinti Volán-járat gyulladt ki Lakiteleken, a Népfőiskola megállóban. A járművezető azonnal észlelte a tüzet és minden utast leszállított a járműről, emiatt senki sem sérült meg. A jármű viszont kiégett, az utasok mentesítő busszal mehettek tovább.

 

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