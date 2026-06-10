Mentőhelikopter érkezett a gyerekekhez az M1-es balesetnél, kiderült, milyen sérüléseket szenvedtek

Szirénák és villogó fények lepték el az M1-es autópályát, miután egy gyerekeket szállító kisbusz hátulról belehajtott egy kamionba. A súlyos baleset után a mentők versenyt futottak az idővel, hogy segítséget nyújtsanak a sérülteknek. A Feol.hu számolt be a legfrissebb fejleményekről.
A baleset miatt mentőhelikoptert is riasztottak
Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy súlyos karambol történt az M1-es autópálya 18-as kilométerszelvény közelében, Budapest irányába.
A helyszínre a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság egységei mellett rendőrök és mentősök is érkeztek, miközben az autópályán kilométeres torlódás alakult ki.
A mentési munkálatok idején mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője, Csécsi Soma az MTI-nek elmondta, hogy
egy gyerekeket szállító kisbusz hajtott bele az előtte haladó kamionba.
A Biatorbágy térsége közelében történt ütközés után azonnal megkezdődött a sérültek ellátása.
A roncsok mellett perceken belül több mentőegység dolgozott.
Kiderült, milyen sérüléseket szenvedtek a gyerekek
Az Országos Mentőszolgálat a Feol.hu megkeresésére közölte a legfrissebb információkat.
A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Nyolc gyermeket könnyebb sérülésekkel, fej- és végtagsérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba
– tájékoztatta a Fejér vármegyei hírportált Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs referens.
A tájékoztatás szerint a gyerekek sérülései nem életveszélyesek, ugyanakkor mindannyiukat további vizsgálatokra kórházba vitték.
Hatalmas torlódás alakult ki az autópályán
A baleset miatt hosszú időre megbénult a forgalom az érintett szakaszon.
A mentés és a helyszínelés idején több kilométeres kocsisor alakult ki, miközben a hatóságok a sérültek ellátásán és a forgalom helyreállításán dolgoztak.
A karambol körülményeit a rendőrség vizsgálja.