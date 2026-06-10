Mentőhelikopter érkezett a gyerekekhez az M1-es balesetnél, kiderült, milyen sérüléseket szenvedtek

Szirénák és villogó fények lepték el az M1-es autópályát, miután egy gyerekeket szállító kisbusz hátulról belehajtott egy kamionba. A súlyos baleset után a mentők versenyt futottak az idővel, hogy segítséget nyújtsanak a sérülteknek. A Feol.hu számolt be a legfrissebb fejleményekről.

A mentőszolgálat munkatársai mindent megtettek a balesetben megsérült gyermekek ellátása érdekében

Fotó: Illusztráció (BM OKF/Feol.hu)

A baleset miatt mentőhelikoptert is riasztottak

Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy súlyos karambol történt az M1-es autópálya 18-as kilométerszelvény közelében, Budapest irányába.

A helyszínre a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság egységei mellett rendőrök és mentősök is érkeztek, miközben az autópályán kilométeres torlódás alakult ki.

A mentési munkálatok idején mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője, Csécsi Soma az MTI-nek elmondta, hogy

egy gyerekeket szállító kisbusz hajtott bele az előtte haladó kamionba.

A Biatorbágy térsége közelében történt ütközés után azonnal megkezdődött a sérültek ellátása.

A roncsok mellett perceken belül több mentőegység dolgozott.

Kiderült, milyen sérüléseket szenvedtek a gyerekek

Az Országos Mentőszolgálat a Feol.hu megkeresésére közölte a legfrissebb információkat.

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Nyolc gyermeket könnyebb sérülésekkel, fej- és végtagsérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

– tájékoztatta a Fejér vármegyei hírportált Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs referens.

A tájékoztatás szerint a gyerekek sérülései nem életveszélyesek, ugyanakkor mindannyiukat további vizsgálatokra kórházba vitték.

Hatalmas torlódás alakult ki az autópályán

A baleset miatt hosszú időre megbénult a forgalom az érintett szakaszon.

A mentés és a helyszínelés idején több kilométeres kocsisor alakult ki, miközben a hatóságok a sérültek ellátásán és a forgalom helyreállításán dolgoztak.

A karambol körülményeit a rendőrség vizsgálja.