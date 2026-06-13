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Tragikus baleset Somogyban: egy nő halt meg a frontális karambolban – képekkel

1 órája
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Két személygépkocsi ütközött össze a 65-ös főút 73-as kilométerszelvényénél, Som és Ságvár között szombaton. Összesen hárman utaztak a balesetet szenvedett járművekben, egyikük nem élte túl a karambolt.
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balesetfrontálisan ütközöttsomogybantragikus balesetkarambololdalára borult

Frontálisan ütközött két személyautó szombat délelőtt a 65-ös főúton, a Som és Ságvár közötti útszakaszon – írta meg a Sonline.hu. A baleset következtében az egyik jármű az oldalára borult és az út menti árokba csúszott.

Halálos kimenetelű közúti baleset történt Somogy vármegyében
Halálos kimenetelű közúti baleset történt Somogy vármegyében Fotó: katasztrófavédelem

Tragédiával végződött a baleset a 65-ös főúton

A karambolt követően két, éppen arra közlekedő szabadnapos tűzoltó kezdte meg a beavatkozást. Az oldalára borult autóból kiemelték a sérülteket, emellett gondoskodtak a gépjárművek áramtalanításáról is. 

Fotó: katasztrófavédelem

A mentők bár hosszasan küzdöttek a kék autó utasának életéért, az újraélesztés azonban sikertelen volt. A 67 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 
A mentőszolgálat munkatársai két másik személyt súlyos végtag-, hasi, medence- és fejsérülésekkel szállítottak kórházba.

A forgalommal szemben száguldott az autópályán egy őrült kamionos

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