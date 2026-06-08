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baleset

Sokkoló fotók érkeztek a 8-as főúton történt halálos balesetről

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Két személyautó ütközött össze hétfő reggel Vas vármegyében, Duka térségében. A balesetben egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült. Megrázó fényképek érkeztek a tragédia helyszínéről.
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balesetopeldaewoohalálos baleset8-as főút

Amint arról korábban hírt adtunk, tragikus közlekedési baleset történt hétfő reggel a 8-as főút 119-es és 120-as kilométere között, Dukánál. A Vaol.hu információi szerint egy utánfutót vontató Daewoo típusú személyautó haladt Hosszúpereszteg felől Jánosháza irányába, amikor eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött egy Opellel. A Daewoo sofőrje a balesetben életét vesztette, az Opel vezetőjét pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A Daewoo sofőrje meghalt a balesetben
A Daewoo sofőrje meghalt a balesetben Fotó: Szendi Péter

Megszűnt a baleset miatti útzár

A karambolt követően hosszú ideig teljes útlezárás volt érvényben a 8-as főút érintett szakaszán. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban most azt közölte, hogy a lezárás 10 óra körül feloldották.

A halálos baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

 

 

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