Sokkoló fotók érkeztek a 8-as főúton történt halálos balesetről

Amint arról korábban hírt adtunk, tragikus közlekedési baleset történt hétfő reggel a 8-as főút 119-es és 120-as kilométere között, Dukánál. A Vaol.hu információi szerint egy utánfutót vontató Daewoo típusú személyautó haladt Hosszúpereszteg felől Jánosháza irányába, amikor eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött egy Opellel. A Daewoo sofőrje a balesetben életét vesztette, az Opel vezetőjét pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A Daewoo sofőrje meghalt a balesetben Fotó: Szendi Péter

Megszűnt a baleset miatti útzár

A karambolt követően hosszú ideig teljes útlezárás volt érvényben a 8-as főút érintett szakaszán. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban most azt közölte, hogy a lezárás 10 óra körül feloldották.

A halálos baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.