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baleset

Még mindig nincs vége a pénteki katasztrófáknak: most Helvéciánál történt halálos baleset

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Tragikus kimenetelű közúti szerencsétlenség történt a délutáni órákban egy vidéki útszakaszon, ahol egy személyautó lesodródott. A helyszínre érkező mentőegységek már nem tudták megmenteni a sofőr életét a baleset után.
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balesethelvéciahaláloshalálos balesetút

Péntek délután Helvécia külterületén, a Kiskőrösi úton egy autós letért az úttestről, és nagy erővel egy fának csapódott. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával kezdték meg a műszaki mentést, de a súlyos baleset során a gépkocsi vezetője olyan sérüléseket szenvedett, amelyek miatt a helyszínen életét vesztette – írta a Bors.

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Meghalt a helvéciai baleset sofőrje
Fotó: fotó: Pozsgai Ákos / BAON 

Fának csapódott a helvéciai baleset áldozata

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a szerencsétlenül járt jármű az oldalára borulva állt meg a fás területen, és a kiömlő üzemanyag miatt azonnali tűzveszély alakult ki. A kecskeméti egységek a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat közvetlen irányítása mellett avatkoztak be: első lépésként áramtalanították a roncsot, higították a kifolyt benzint, majd csörlő segítségével stabilizálták és a kerekeire állították a gépkocsit. Az autó sofőrjét a sérülések súlyossága és a helyszíni nyomrögzítés miatt csak a rendőrségi helyszínelési munka befejeztével tudták kiemelni a deformálódott utastérből.

Fekete péntek a magyar utakon

A helvéciai tragédia egy rendkívül sötét napon történt, ugyanis pénteken szinte az egész országban megbénult a közlekedés a súlyos karambolok miatt.

  • Tragédia az M1-esen: Korábban beszámoltunk róla, hogy nyolc ember életét követelte az M1-es autópályán pénteken történt két, egymással összefüggő baleset és a mentőcsapatok jelenleg is küzdenek további két sérült életéért.
  • Gázolás és ráfutás az M3-ason: Szintén korábban beszámoltunk róla, hogy kilenc ember vesztette életét a magyar autópályákon péntek reggel történt három szerencsétlenségben – köztük az M3-ason, ahol egy kamion hídfőnek csapódott –, délután pedig ugyanezen a pályán egy autómentő ráfutásos ütközése okozott újabb kilométeres forgalmi dugót.

 

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