Még mindig nincs vége a pénteki katasztrófáknak: most Helvéciánál történt halálos baleset

Péntek délután Helvécia külterületén, a Kiskőrösi úton egy autós letért az úttestről, és nagy erővel egy fának csapódott. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával kezdték meg a műszaki mentést, de a súlyos baleset során a gépkocsi vezetője olyan sérüléseket szenvedett, amelyek miatt a helyszínen életét vesztette – írta a Bors.

Meghalt a helvéciai baleset sofőrje

Fotó: fotó: Pozsgai Ákos / BAON

Fának csapódott a helvéciai baleset áldozata

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a szerencsétlenül járt jármű az oldalára borulva állt meg a fás területen, és a kiömlő üzemanyag miatt azonnali tűzveszély alakult ki. A kecskeméti egységek a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat közvetlen irányítása mellett avatkoztak be: első lépésként áramtalanították a roncsot, higították a kifolyt benzint, majd csörlő segítségével stabilizálták és a kerekeire állították a gépkocsit. Az autó sofőrjét a sérülések súlyossága és a helyszíni nyomrögzítés miatt csak a rendőrségi helyszínelési munka befejeztével tudták kiemelni a deformálódott utastérből.

Fekete péntek a magyar utakon

A helvéciai tragédia egy rendkívül sötét napon történt, ugyanis pénteken szinte az egész országban megbénult a közlekedés a súlyos karambolok miatt.