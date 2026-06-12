Még mindig nincs vége a pénteki katasztrófáknak: most Helvéciánál történt halálos baleset

Péntek délután Helvécia külterületén, a Kiskőrösi úton egy autós letért az úttestről, és nagy erővel egy fának csapódott. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával kezdték meg a műszaki mentést, de a súlyos baleset során a gépkocsi vezetője olyan sérüléseket szenvedett, amelyek miatt a helyszínen életét vesztette – írta a Bors.
Fának csapódott a helvéciai baleset áldozata
Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a szerencsétlenül járt jármű az oldalára borulva állt meg a fás területen, és a kiömlő üzemanyag miatt azonnali tűzveszély alakult ki. A kecskeméti egységek a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat közvetlen irányítása mellett avatkoztak be: első lépésként áramtalanították a roncsot, higították a kifolyt benzint, majd csörlő segítségével stabilizálták és a kerekeire állították a gépkocsit. Az autó sofőrjét a sérülések súlyossága és a helyszíni nyomrögzítés miatt csak a rendőrségi helyszínelési munka befejeztével tudták kiemelni a deformálódott utastérből.
Fekete péntek a magyar utakon
A helvéciai tragédia egy rendkívül sötét napon történt, ugyanis pénteken szinte az egész országban megbénult a közlekedés a súlyos karambolok miatt.
- Tragédia az M1-esen: Korábban beszámoltunk róla, hogy nyolc ember életét követelte az M1-es autópályán pénteken történt két, egymással összefüggő baleset és a mentőcsapatok jelenleg is küzdenek további két sérült életéért.
- Gázolás és ráfutás az M3-ason: Szintén korábban beszámoltunk róla, hogy kilenc ember vesztette életét a magyar autópályákon péntek reggel történt három szerencsétlenségben – köztük az M3-ason, ahol egy kamion hídfőnek csapódott –, délután pedig ugyanezen a pályán egy autómentő ráfutásos ütközése okozott újabb kilométeres forgalmi dugót.