Fekete péntek a magyar utakon: halálos baleset történt az M3-as autópályán is

Röviddel az után, hogy két balesetben összesen nyolcan haltak meg az M1-es autópályán péntek hajnalban, ismét tragédia történt. A Heol.hu számolt be róla, hogy péntek reggel hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 123-a kilométerszelvénynél, Mezőszemere közelében.

Halálos baleset történt az M3-as autópályán is

Forrás: Beküldött fotó/Heol.hu

Meghalt a kamionos a balesetben

Mint írják, a jármű rakományának egy része az útburkolatra borult, a sofőr pedig életét vesztette az ütközésben. A szerencsétlenség helyszínére a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki, a főváros felé vezető sztrádaoldalt teljes szélességen lezárták, és Miskolc felé is csak a leállósávon haladhat a forgalom. A járműveket Budapest felé a 128-as kilométernél lévő Mezőkövesdi csomópontban terelik le.