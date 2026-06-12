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Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

baleset

Fekete péntek a magyar utakon: halálos baleset történt az M3-as autópályán is

38 perce
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Hídfőnek ütközött egy kamion péntek reggel az M3-as autópályán. A baleset helyszínén teljes pályazár van érvényben.
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Röviddel az után, hogy két balesetben összesen nyolcan haltak meg az M1-es autópályán péntek hajnalban, ismét tragédia történt. A Heol.hu számolt be róla, hogy péntek reggel hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 123-a kilométerszelvénynél, Mezőszemere közelében.

Halálos baleset történt az M3-as autópályán is
Halálos baleset történt az M3-as autópályán is
Forrás: Beküldött fotó/Heol.hu

Meghalt a kamionos a balesetben

Mint írják, a jármű rakományának egy része az útburkolatra borult, a sofőr pedig életét vesztette az ütközésben. A szerencsétlenség helyszínére a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki, a főváros felé vezető sztrádaoldalt teljes szélességen lezárták, és Miskolc felé is csak a leállósávon haladhat a forgalom. A járműveket Budapest felé a 128-as kilométernél lévő Mezőkövesdi csomópontban terelik le.

 

 

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