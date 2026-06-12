Ezek voltak az elmúlt évek leghalálosabb balesetei Magyarországon

Június tizenkettedike, fekete péntek: a magyarországi közlekedés egyik leghalálosabb napja. Hajnalban egy török rendszámú, gyümölcsöt szállító kamion karambolozott az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényél, a jármű sofőrje életét vesztette a balesetben. Nem sokkal később, hajnali 5 óra 10 perckor a 113-as kilométernél, az előző szerencsétlenség miatt feltorlódott sorban álló nyerges vontatóba hajtott hátulról egy külföldi kisbusz, heten a helyszínen meghaltak, további két embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Ezután az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 123-a kilométerszelvénynél, Mezőszemere közelében a hídfőnek ütközött egy kamion, a sofőr a helyszínen szörnyethalt. A sort még hosszan lehetne folytatni további balesetekkel. Most azonban felidézzük a magyar közlekedésbiztonság hasonlóan sötét napjait.

Balesetek az autópályán: a mentőhelikopterek pénteken nem pihentek

Fotó: Illusztráció (BM OKF/Feol.hu)

A közelmúlt súlyos esetei közül az alábbiakat tekintettük olyannak, amelyek az egész országot megrázták:

Porvihar miatt történt tömegbaleset az M1-esen,

Szabadbattyáni buszkatasztrófa,

Halálos gázolás az Árpád hídon,

Buszszerencsétlenség Mezőkeresztesen,

és végül a leghalálosabb Facebook-élőzés Magyarországon.

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