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Baleset

Képeken és videón az M1-esen történt felfoghatatlan baleset! Élve égett el a fülkében a sofőr

baleset

Ezek voltak az elmúlt évek leghalálosabb balesetei Magyarországon

56 perce
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Pénteken sorra érkeztek a hírek a kisebb-nagyobb közúti szerencsétlenségekről. Hajnalban egy török kamionsofőr halt meg, nem sokkal később pedig az ottani helyszínelés miatt rohant bele hátulról egy nyergesvontatóba egy külföldi kisbusz, amelyben heten meghaltak. Az Origo.hu összeszedte az elmúlt évek legpusztítóbb baleseteit.
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balesetszabadbattyánmezőszemereáldozathalálosautópályahalálos áldozat

Június tizenkettedike, fekete péntek: a magyarországi közlekedés egyik leghalálosabb napja. Hajnalban egy török rendszámú, gyümölcsöt szállító kamion karambolozott az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényél, a jármű sofőrje életét vesztette a balesetben. Nem sokkal később, hajnali 5 óra 10 perckor a 113-as kilométernél, az előző szerencsétlenség miatt feltorlódott sorban álló nyerges vontatóba hajtott hátulról egy külföldi kisbusz, heten a helyszínen meghaltak, további két embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Ezután az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 123-a kilométerszelvénynél, Mezőszemere közelében a hídfőnek ütközött egy kamion, a sofőr a helyszínen szörnyethalt. A sort még hosszan lehetne folytatni további balesetekkel. Most azonban felidézzük a magyar közlekedésbiztonság hasonlóan sötét napjait.

Balesetek az autópályán: a mentőhelikopterek pénteken nem pihentek
Balesetek az autópályán: a mentőhelikopterek pénteken nem pihentek
Fotó: Illusztráció (BM OKF/Feol.hu)

A közelmúlt súlyos esetei közül az alábbiakat tekintettük olyannak, amelyek az egész országot megrázták:

  • Porvihar miatt történt tömegbaleset az M1-esen,
  • Szabadbattyáni buszkatasztrófa,
  • Halálos gázolás az Árpád hídon,
  • Buszszerencsétlenség Mezőkeresztesen,
  • és végül a leghalálosabb Facebook-élőzés Magyarországon.

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