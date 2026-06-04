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Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

vízibicikli

Horror a Debreceni-tónál: elnyelte a mélység a vízibicikliről vízbe zuhanó fiatalt

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Három fiatal merészkedett a hejőkeresztúri Debreceni-tó vizére egy gazdátlanul hagyott járművel, a gondatlan kaland azonban pillanatok alatt horrorba fordult. A végzetes baleset során a parttól mintegy 70 méterre járó vízibicikli süllyedni kezdett, utasai pedig tehetetlenül zuhantak a mélybe. Bár a társaságból két fiúnak sikerült önerőből partot érnie, harmadik társuk elmerült és eltűnt a hullámok között.
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vízibiciklineptun mentőcsapatdebreceni tófiatalbalesettragédia

Tragikus baleset történt a hejőkeresztúri Debreceni-tavon, ahol egy fiatal fiú életét vesztette, miután elsüllyedt vele egy vízibicikli. A szerencsétlenség akkor következett be, amikor három fiatal úgy döntött, hogy egy, a parton talált vízi járművel bemerészkedik a tóra. A partvonaltól körülbelül 70 méterre járhattak, amikor a vízibicikli hirtelen süllyedni kezdett, és mindhárman a vízbe zuhantak. Bár ketten sikeresen kiúsztak a szárazföldre, harmadik társuk elmerült a mélyben, és nem bukkant fel újra – írta a Boon.hu.

A hejőkeresztúri baleset helyszínén szonárral és búvárokkal keresték az eltűnt fiatalt
A hejőkeresztúri baleset helyszínén szonárral és búvárokkal keresték az eltűnt fiatalt
Fotó: Facebook/Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

Balesetbe torkollott a vízibiciklizés a Debreceni-tónál

A riasztást követően a Neptun Mentőcsapat azonnal a helyszínre sietett, és még az esti órákban megkezdte a kutatást. A mentőegységek csónakokkal, szonárral és búvárokkal felszerelkezve fésülték át a területet. Bár az elsüllyedt járművet viszonylag gyorsan megtalálták, a fiút az éjszaka folyamán nem sikerült meglelniük, így a keresés szerda reggel is folytatódott. 

Szokoly László mentőbúvár tájékoztatása szerint a kora reggeli órákban a modern szonártechnika segítségével sikerült pontosan bemérniük és kibójázniuk a test helyzetét, amelyet végül egy búvár hozott fel a felszínre a 11-12 méteres mélységből.

A tragédia híre villámgyorsan elterjedt a településen. A helyiek a rendőrségi és mentőautók tömeges megjelenése láttán kezdetben valamilyen bűncselekményre vagy autós üldözésre gyanakodtak, és csak később szembesültek a megrázó valósággal. A vizsgálatok elsődleges adatai szerint a tragédiához több szerencsétlen tényező is hozzájárult:

a fiatalok közül senki sem viselt mentőmellényt, ráadásul az általuk használt vízibicikli műszaki állapota is erősen kifogásolható volt.

A hatóságok és a szakemberek a szomorú eset kapcsán ismételten nyomatékosan felhívták a figyelmet a természetes vizek rejtett veszélyeire, hangsúlyozva, hogy egy rossz döntés, a nem megfelelő technikai háttér vagy a vízmélység alábecsülése pillanatok alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A hejőkeresztúri tragédia pontos körülményeit a rendőrség és az illetékes hatóságok jelenleg is részletesen vizsgálják.

 

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