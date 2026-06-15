Megrázó képek a pénteki balesetről: valósággal kettéhajtotta a fa az autót

Korábban beszámoltunk róla, hogy Helvécia külterületén, a Kiskőrösi út M5-ös autópályához közeli szakaszán halálos baleset történt, ahol egy személygépkocsi nagy sebességgel letért az útról, majd brutális erővel egy fának csapódott. A szerencsétlenség következtében a járművet vezető 44 éves férfi a helyszínen szörnyethalt, a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autó műszaki mentését pedig a kecskeméti hivatásos tűzoltók végezték el.

Halálos baleset a falu határban

Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Újabb részletek a helvéciai baleset körülményeiről

Az áldozat Helvécia felől tartott kifelé a településről, amikor az egyenes útszakaszon a jármű előbb a jobb oldali padkára sodródott. A sofőr feltehetően megpróbálta korrigálni a hibát és balra rántotta a kormányt, aminek következtében a gépkocsi átszáguldott a szemközti sávba, majd a bal oldali padkát elhagyva közvetlenül egy fának ütközött. Úgy tudni, az autós a tragédiát megelőző pillanatokban vagy egy másik jármű előzésébe kezdett, vagy egy út szélén veszteglő autó mellett haladt el rendkívül nagy sebességgel. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a gépjármű valósággal felcsavarodott a fára és kettényílt, a szörnyű pusztításról pedig a Baon.hu képeket készített a helyszínen.

Megfelezte az autót a fa

Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Friss kőzúzalék és állandó száguldozás a Kiskőrösi úton

A környéken lakók beszámolói szerint az érintett útszakaszon mindössze egy nappal korábban, csütörtökön végeztek javítási munkálatokat, melynek során a felületet friss kőzúzalékkal szórták le, ami jelentősen növelheti a megcsúszás veszélyét.

Egy helyi férfi elmondása alapján ezen a részen a kint lévő 60 kilométer/órás sebességkorlátozás ellenére a sofőrök rendszeresen 100-120 kilométer/órával száguldoznak. Bár

arról egyelőre nincs hivatalos megerősítés, hogy a szerencsétlenül járt autós pontosan mennyivel haladt, a roncsok állapota egyértelműen nagy erejű becsapódásról tanúskodik.

A mentőegységek gyorsan a helyszínre érkeztek, de a sofőr életét már nem lehetett megmenteni. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával áramtalanították a járművet, hígították a tankból kifolyt benzint, majd csörlővel rögzítették és a kerekeire állították a kettészakadt autót. A 44 éves férfi holttestét a súlyos roncsolódás és a nyomrögzítés miatt csak a rendőrségi helyszínelési munka teljes befejeztével tudták kiemelni az utastérből.