Óriási kártérítést kaphat a várpalotai hintabaleset áldozata

A 2017 szeptemberében történt baleset óta az egykor asztalosnak készülő Máthé Krisztofer élete gyökeresen megváltozott és a mindennapi boldogság helyét a kilátástalanság vette át. A szerencsétlenül járt fiatalember egy pápai rendezvényen ült fel a végzetes kalapácshintára, amelynek meghibásodott biztonsági szerkezete miatt a magasból a mélybe repült és fejjel az útpadkának csapódott. Az életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett fiú életét a mentősök és az orvosok hősies küzdelemmel ugyan megmentették, de a hosszú hetekig tartó kóma után Krisztofernek a maradandó egészségkárosodás szörnyű valóságával kellett szembesülnie – írta a Bors.

A baleset maradandó következményekkel járt

Fotó: Bors

A baleset után kettétört egy életút

A súlyos agysérülés következtében a fiatalember gondolkodása jelentősen lelassult, fél karját szinte képtelen használni, ráadásul a látóidegeinek folyamatos sorvadása miatt a teljes megvakulás fenyegeti.

A fiam mindig is dolgozni szeretett volna, de semmilyen munkát nem tudnak rábízni a sérülései miatt. Ha nem szenvedett volna balesetet, ma tehetséges asztalos és sikeres vállalkozó lenne, biztos egzisztenciával”

– mondta Krisztofer édesanyja.

A család most a bíróságtól várja az igazságszolgáltatást, ahol a jövő héten születhet meg az elsőfokú ítélet a hintát üzemeltető és a berendezést korábban biztonságosnak minősítő szakember ellen indított kártérítési perben.