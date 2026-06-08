Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, mi derült ki az ukránokról – ezt Ön sem gondolta volna

Olvasta?

Súlyos baleset érte Schobert Norbi fiát

baleset

Óriási kártérítést kaphat a várpalotai hintabaleset áldozata

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Közel egy évtizede történt az a megrázó tragédia, amely egy csapásra megsemmisítette egy életerős, tervekkel teli fiatalember minden jövőbeli álmát. A gondatlanságból fakadó, tizenöt méteres zuhanással végződő baleset ügyében hamarosan végre pontot tehet a bíróság az évek óta húzódó eljárás végére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetfiatalembermáthé krisztofertárgyalásbírósághintaítélet

A 2017 szeptemberében történt baleset óta az egykor asztalosnak készülő Máthé Krisztofer élete gyökeresen megváltozott és a mindennapi boldogság helyét a kilátástalanság vette át. A szerencsétlenül járt fiatalember egy pápai rendezvényen ült fel a végzetes kalapácshintára, amelynek meghibásodott biztonsági szerkezete miatt a magasból a mélybe repült és fejjel az útpadkának csapódott. Az életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett fiú életét a mentősök és az orvosok hősies küzdelemmel ugyan megmentették, de a hosszú hetekig tartó kóma után Krisztofernek a maradandó egészségkárosodás szörnyű valóságával kellett szembesülnie – írta a Bors.

A baleset maradandó következményekkel járt
A baleset maradandó következményekkel járt
Fotó: Bors

A baleset után kettétört egy életút

A súlyos agysérülés következtében a fiatalember gondolkodása jelentősen lelassult, fél karját szinte képtelen használni, ráadásul a látóidegeinek folyamatos sorvadása miatt a teljes megvakulás fenyegeti.

A fiam mindig is dolgozni szeretett volna, de semmilyen munkát nem tudnak rábízni a sérülései miatt. Ha nem szenvedett volna balesetet, ma tehetséges asztalos és sikeres vállalkozó lenne, biztos egzisztenciával”

– mondta Krisztofer édesanyja.

A család most a bíróságtól várja az igazságszolgáltatást, ahol a jövő héten születhet meg az elsőfokú ítélet a hintát üzemeltető és a berendezést korábban biztonságosnak minősítő szakember ellen indított kártérítési perben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!