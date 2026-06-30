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baleset

Kávézó teraszába hajtott egy Tesla Kaliforniában, egy ember meghalt – videó

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Egy ember meghalt, öten pedig megsérültek, amikor egy elektromos autó egy kávézó szabadtéri teraszára hajtott Kaliforniában. A baleset körülményeit a hatóságok még vizsgálják, egyelőre nem tudni, mi vezetett az ütközéshez.
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balesetTeslakávézóKalifornia

Halálos kimenetelű baleset történt hétfő délután a kaliforniai Simi Valleyben, amikor egy Tesla egy kávézó szabadtéri teraszára hajtott. A hatóságok közlése szerint egy ember a helyszínen életét vesztette, további öten pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek – számolt be róla a ABC NEWS.

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Tesla Model Y
Fotó: Charlie Deets / Unsplash 

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint 14:30 körül történt a Tierra Rejada és a Madera utak közelében, egy forgalmas bevásárlóközpontnál. A jármű az Urbane Cafe kültéri teraszának csapódott, ahol több vendég is tartózkodott.

Mit lehet tudni a balesetről?

A Ventura megyei tűzoltóság közlése szerint az egyik sérültet már nem tudták megmenteni, a többi érintett könnyebb sérüléseket szenvedett. Az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és a sérültekről sem közöltek további részleteket.

A baleset okát jelenleg is vizsgálják. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a Tesla vezetéstámogató rendszere be volt-e kapcsolva az ütközés idején.

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