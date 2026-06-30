Kávézó teraszába hajtott egy Tesla Kaliforniában, egy ember meghalt – videó

Halálos kimenetelű baleset történt hétfő délután a kaliforniai Simi Valleyben, amikor egy Tesla egy kávézó szabadtéri teraszára hajtott. A hatóságok közlése szerint egy ember a helyszínen életét vesztette, további öten pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek – számolt be róla a ABC NEWS.

Tesla Model Y

Fotó: Charlie Deets / Unsplash

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint 14:30 körül történt a Tierra Rejada és a Madera utak közelében, egy forgalmas bevásárlóközpontnál. A jármű az Urbane Cafe kültéri teraszának csapódott, ahol több vendég is tartózkodott.

Mit lehet tudni a balesetről?

A Ventura megyei tűzoltóság közlése szerint az egyik sérültet már nem tudták megmenteni, a többi érintett könnyebb sérüléseket szenvedett. Az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és a sérültekről sem közöltek további részleteket.

A baleset okát jelenleg is vizsgálják. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a Tesla vezetéstámogató rendszere be volt-e kapcsolva az ütközés idején.