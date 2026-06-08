Dráma a lovasnapon: gyerekek is megsérültek, öt mentőautót és két mentőhelikoptert riasztottak

Súlyos baleset történt a hagyományos daruszentmiklósi lovasnapon, a helyszínen lévők egyszerre indultak a sérültek felé, amikor a lovaskocsi utasai a földre zuhantak. A baleset nyolc embert érintett, köztük több gyermeket is – számolt be a történtekről a Feol.hu.

Két mentőhelikoptert és öt mentőautót is riasztottak a daruszentmiklósi lovasnapon történt balesethez

Fotó: illusztráció: Pozsgai Ákos/BAON

A balesetben gyerekek is megsérültek

A Mezőhír – Mezőfalva információs portálja – beszámolója szerint a történtek szombaton, a daruszentmiklósi lovasnapon történtek.

Egy személyszállító lovaskocsi a pihenőterület közelében fordult meg, az utasok pedig leestek róla. A balesetben négy felnőtt és négy gyermek volt érintett.

A helyszínre két mentőhelikoptert is riasztottak.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a lovaskocsi balra kanyarodás közben az oldalára dőlt, és az utasok közül többen megsérültek.

Az egyik sérültet az OMSZ mentőhelikopterrel szállította kórházba. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a mentők és a rendőrök, a sérülteket ellátták, majd kórházba vitték.

A rendőrség közölte, hogy a lovaskocsi hajtója szintén megsérült.

A férfival szemben felmerült az ittasság gyanúja,

ezért a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az ügy körülményeinek tisztázására.

Öt mentőautó és két helikopter érkezett

Daruszentmiklós polgármestere, Rauf Norbert szerint a történtek nem a hivatalos program részeként következtek be.

Elmondása szerint egy baráti társaság ült fel a lovaskocsira a pihenőterület közelében, amikor a jármű súlypontja megváltozott és megdőlt.

Nem verseny közben történt és nem a rendezvény részeként. Egy személyszállító lovaskocsi billent meg, amelyen négy gyerek és négy felnőtt utazott”

– mondta a településvezető.

A helyszínre öt mentőautó és két mentőhelikopter érkezett. A sérülteket Dunaújvárosba szállították, egy kislányt pedig koponyasérülés gyanúja miatt Székesfehérvárra vittek.

Megszólalt a polgármester

Rauf Norbert elmondta, hogy a szervezőket is megrázták a történtek.

Természetesen mindenkivel együttérzünk és nagyon sajnáljuk a történteket. Nagyon sok ember dolgozik egy ilyen rendezvény megszervezésén és lebonyolításán, senki nem kíván ilyen esetet”

– fogalmazott.