Dráma a lovasnapon: gyerekek is megsérültek, öt mentőautót és két mentőhelikoptert riasztottak

Súlyos baleset történt a hagyományos daruszentmiklósi lovasnapon, a helyszínen lévők egyszerre indultak a sérültek felé, amikor a lovaskocsi utasai a földre zuhantak. A baleset nyolc embert érintett, köztük több gyermeket is – számolt be a történtekről a Feol.hu.
A balesetben gyerekek is megsérültek
A Mezőhír – Mezőfalva információs portálja – beszámolója szerint a történtek szombaton, a daruszentmiklósi lovasnapon történtek.
Egy személyszállító lovaskocsi a pihenőterület közelében fordult meg, az utasok pedig leestek róla. A balesetben négy felnőtt és négy gyermek volt érintett.
A helyszínre két mentőhelikoptert is riasztottak.
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a lovaskocsi balra kanyarodás közben az oldalára dőlt, és az utasok közül többen megsérültek.
Az egyik sérültet az OMSZ mentőhelikopterrel szállította kórházba. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a mentők és a rendőrök, a sérülteket ellátták, majd kórházba vitték.
A rendőrség közölte, hogy a lovaskocsi hajtója szintén megsérült.
A férfival szemben felmerült az ittasság gyanúja,
ezért a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az ügy körülményeinek tisztázására.
Öt mentőautó és két helikopter érkezett
Daruszentmiklós polgármestere, Rauf Norbert szerint a történtek nem a hivatalos program részeként következtek be.
Elmondása szerint egy baráti társaság ült fel a lovaskocsira a pihenőterület közelében, amikor a jármű súlypontja megváltozott és megdőlt.
Nem verseny közben történt és nem a rendezvény részeként. Egy személyszállító lovaskocsi billent meg, amelyen négy gyerek és négy felnőtt utazott”
– mondta a településvezető.
A helyszínre öt mentőautó és két mentőhelikopter érkezett. A sérülteket Dunaújvárosba szállították, egy kislányt pedig koponyasérülés gyanúja miatt Székesfehérvárra vittek.
Megszólalt a polgármester
Rauf Norbert elmondta, hogy a szervezőket is megrázták a történtek.
Természetesen mindenkivel együttérzünk és nagyon sajnáljuk a történteket. Nagyon sok ember dolgozik egy ilyen rendezvény megszervezésén és lebonyolításán, senki nem kíván ilyen esetet”
– fogalmazott.
A polgármester szerint a szülőktől kapott információk alapján a sérült kislány állapota szerencsére megnyugtató.