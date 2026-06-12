Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

baleset

Sokkoló fotók a pénteki horrorbalesetek helyszíneiről!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fekete péntek a magyar autópályákon: három szerencsétlenségben kilenc ember halt meg a reggeli órákban. Most megérkeztek a balesetek helyszínén készült, megrázó fotók is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesethalálos balesetM1-es autópályakisbuszkamionM3-as autópálya

Amint arról hírt adtunk, munkagépekkel ütközött egy török rendszámú, gyümölcsöt szállító kamion péntek reggel 4 óra 30 perckor az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényében, a főváros felé vezető oldalon. A karambol után a teherautó kigyulladt, a járműben egyedül utazó sofőr életét veszítette. A győri hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, habosított vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, majd munkagép segítségével megbontották a kamion rakterét és visszahűtötték a felhevült részeket. Az egységek áramtalanították a munkagépeket, amelyek szintén megsérültek a balesetben. 

Török kamion okozott balesetet az M1-es autópályán
Török kamion okozott balesetet az M1-es autópályán Fotó: Győr HTP / Győr-Moson-Sopron VMKI

Rövidesen újabb baleset történt a sztrádán

Nem sokkal később, 5 óra 10 perckor a 113-as kilométernél, a tűzeset miatt feltorlódott sorban álló nyerges vontatóba hajtott hátulról egy külföldi kisbusz. A járműben kilenc moldáv férfi utazott, közülük heten életüket veszítették, ketten pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók emelték ki a roncsok közül. Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták. 

A borzalmas tragédiáról készült további képeket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalán nézheti meg.

Fotó: Győr HTP / Győr-Moson-Sopron VMKI

Halálos kamionszerencsétlenség az M3-ason is

Röviddel az után, hogy a két balesetben összesen nyolcan haltak meg az M1-es autópályán, ismét tragédia történt. Péntek reggel hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 123-a kilométerszelvénynél, Mezőszemere közelében. A szerencsétlenség következtében a tehergépjármű sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Halálos kamionbaleset történt az M3-as autópályán péntek délelőtt
Fotó: Tóth Balázs

A tragikus baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!