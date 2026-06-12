Sokkoló fotók a pénteki horrorbalesetek helyszíneiről!

Amint arról hírt adtunk, munkagépekkel ütközött egy török rendszámú, gyümölcsöt szállító kamion péntek reggel 4 óra 30 perckor az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényében, a főváros felé vezető oldalon. A karambol után a teherautó kigyulladt, a járműben egyedül utazó sofőr életét veszítette. A győri hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, habosított vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, majd munkagép segítségével megbontották a kamion rakterét és visszahűtötték a felhevült részeket. Az egységek áramtalanították a munkagépeket, amelyek szintén megsérültek a balesetben.

Török kamion okozott balesetet az M1-es autópályán Fotó: Győr HTP / Győr-Moson-Sopron VMKI

Rövidesen újabb baleset történt a sztrádán

Nem sokkal később, 5 óra 10 perckor a 113-as kilométernél, a tűzeset miatt feltorlódott sorban álló nyerges vontatóba hajtott hátulról egy külföldi kisbusz. A járműben kilenc moldáv férfi utazott, közülük heten életüket veszítették, ketten pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók emelték ki a roncsok közül. Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták.

A borzalmas tragédiáról készült további képeket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalán nézheti meg.

Fotó: Győr HTP / Győr-Moson-Sopron VMKI

Halálos kamionszerencsétlenség az M3-ason is

Röviddel az után, hogy a két balesetben összesen nyolcan haltak meg az M1-es autópályán, ismét tragédia történt. Péntek reggel hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 123-a kilométerszelvénynél, Mezőszemere közelében. A szerencsétlenség következtében a tehergépjármű sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Halálos kamionbaleset történt az M3-as autópályán péntek délelőtt

Fotó: Tóth Balázs

A tragikus baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.