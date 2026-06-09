A gyerekeket szállító kisbusz utasai aligha sejtették, hogy útjuk pillanatok alatt rémálommá válik. A súlyos baleset akkor történt, amikor a jármű az M1-es autópályán nekiütközött egy előtte haladó kamionnak – közölte a Bors.
Baleset miatt rohantak a mentők az M1-eshez
A baleset kedd kora délután történt az M1-es autópályán, Biatorbágy térségében.
Az ütközés a 18-as kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon következett be. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba.
A baleset következtében összesen nyolc gyermek sérült meg.
A sérülések pontos súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, akik megkezdték a sérültek ellátását és a helyszín biztosítását.
A Blikk szerint összesen 32 gyermek utazott a buszon, a sérülteket kórházba szállították. A baleset helyszínén 8 kilométeres dugó alakult ki, a mentés ideje alatt csak a külső sávban haladhatott a forgalom.
Vizsgálják a baleset körülményeit
A rendőrség vizsgálja, hogy pontosan mi vezetett az ütközéshez. Egyelőre nem tudni, hogy a kisbusz miért rohant bele az előtte haladó kamionba.
A hatóságok a helyszíni szemle és az adatgyűjtés eredményei alapján állapítják meg a történtek pontos körülményeit. A baleset jelentős fennakadást okozhatott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán.