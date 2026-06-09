A gyerekeket szállító kisbusz utasai aligha sejtették, hogy útjuk pillanatok alatt rémálommá válik. A súlyos baleset akkor történt, amikor a jármű az M1-es autópályán nekiütközött egy előtte haladó kamionnak – közölte a Bors.

Súlyos baleset az M1-esen, 8 gyerek sérült meg

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Baleset miatt rohantak a mentők az M1-eshez

A baleset kedd kora délután történt az M1-es autópályán, Biatorbágy térségében.

Az ütközés a 18-as kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon következett be. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba.

A baleset következtében összesen nyolc gyermek sérült meg.

A sérülések pontos súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, akik megkezdték a sérültek ellátását és a helyszín biztosítását.

A Blikk szerint összesen 32 gyermek utazott a buszon, a sérülteket kórházba szállították. A baleset helyszínén 8 kilométeres dugó alakult ki, a mentés ideje alatt csak a külső sávban haladhatott a forgalom.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A rendőrség vizsgálja, hogy pontosan mi vezetett az ütközéshez. Egyelőre nem tudni, hogy a kisbusz miért rohant bele az előtte haladó kamionba.

A hatóságok a helyszíni szemle és az adatgyűjtés eredményei alapján állapítják meg a történtek pontos körülményeit. A baleset jelentős fennakadást okozhatott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán.