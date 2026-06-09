Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Hidegfront

Mikor jön a vihar? Ekkor érkeznek meg a zivatarok

Durva

Hatalmas robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületében

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas csattanás rázta meg az M1-es autópálya egyik szakaszát, amikor egy kisbusz nekirohant az előtte haladó kamionnak. A súlyos baleset során nyolc gyermek sérült meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapesti rendőr - főkapitányságautópályaM1-es autópályakisbuszkamiongyerek

A gyerekeket szállító kisbusz utasai aligha sejtették, hogy útjuk pillanatok alatt rémálommá válik. A súlyos baleset akkor történt, amikor a jármű az M1-es autópályán nekiütközött egy előtte haladó kamionnak – közölte a Bors.

baleset
Súlyos baleset az M1-esen, 8 gyerek sérült meg
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Baleset miatt rohantak a mentők az M1-eshez

A baleset kedd kora délután történt az M1-es autópályán, Biatorbágy térségében.

Az ütközés a 18-as kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon következett be. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba.

A baleset következtében összesen nyolc gyermek sérült meg.

A sérülések pontos súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, akik megkezdték a sérültek ellátását és a helyszín biztosítását.

A Blikk szerint összesen 32 gyermek utazott a buszon, a sérülteket kórházba szállították. A baleset helyszínén 8 kilométeres dugó alakult ki, a mentés ideje alatt csak a külső sávban haladhatott a forgalom.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A rendőrség vizsgálja, hogy pontosan mi vezetett az ütközéshez. Egyelőre nem tudni, hogy a kisbusz miért rohant bele az előtte haladó kamionba.

A hatóságok a helyszíni szemle és az adatgyűjtés eredményei alapján állapítják meg a történtek pontos körülményeit. A baleset jelentős fennakadást okozhatott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!