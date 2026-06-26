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rendőrség

Világát nem tudta: hatalmasat borult a részeg sofőr az M3-as autópályán – videó

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A történteket videón is sikerült megörökíteni. A baleset a közelmúltban történt az M3-ason, és ami után a sofőrt kórházba kellett szállítani.
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rendőrségittas sofőrbalesetittas

Elképesztő balesetet sikerült megörökíteni az M3-as autópályán, amely a vezető borzasztó felelőtlensége miatt történhetett meg, és csak a szerencsén múlt, hogy végül nem következett be tragédia. A Pest vármegyei rendőrség beszámolója szerint az incidensre június 18-án, az esti órákban került sor. Ekkor egy autós a terelésből tért volna vissza az eredeti sávjába, azonban nem tudta követni a sávelhúzás ívét, így a beton elválasztóelemre futva oldalára borult. A sofőrt ezt követően könnyű sérülésekkel szállították kórházba.

Balesetek sora történt az elmúlt napokban, többen is vízbe fulladtak
Ittas sofőr okozott balesetet az M3-as autópályán (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

A rendőrség ezután felhívta a figyelmet arra, nem egy átlagos figyelmetlenségről vagy sajnálatos rosszullétről volt szó, hanem óriási felelőtlenségről. A sofőr tudniillik annyira ittas volt, hogy beszélni is alig tudott, meggondolatlan magatartásával pedig nemcsak a saját, hanem más közlekedők életét is veszélybe sodorta. Vele szemben ittas járművezetés miatt büntetőeljárás indult, valamint közúti baleset gondatlan okozása miatt is felelnie kell. Mindez egyébként azon a héten történt, amikor több alkalommal is felhívták a figyelmet arra, hogy a rendőrség fokozottan ellenőrzi a közlekedőket a ROADPOL Alcohol & Drug közlekedésbiztonsági akció keretében.

Az alkohol és a vezetés továbbra sem fér össze. Egy rossz döntés tragédiához vezethet

- emelték ki.

Mutatjuk a döbbenetes balesetről készült videófelvételt!

 

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